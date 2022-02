Pflege-Liveblog: Stress, Hektik – aber auch Ruhe

Wie lange halten Pflegekräfte die Situation noch aus? Sie klagen über prekäre Arbeitsbedingungen und darüber, dass Patienten nicht mehr angemessen versorgt werden können – weil sich die Personalkrise nicht entspannt. (Foto: Monet - stock.adobe; Bearbeitung: VRM)

GROSS-GERAU - Liegt über dem deutschen Gesundheitssystem wirklich der Schatten einer akuten Personalkrise? Auf den Fluren der Krankenhäuser, an den Betten der Klinik-Stationen mangele es an Fachkräften, warnen Experten – weshalb die Pflegenden häufig über schlechte Arbeitsbedingungen klagen. "Derzeit können auf Allgemein- und Intensivstationen gut 22.000 Stellen nicht besetzt werden", erklärt etwa Dr. Gerald Gaß, der Vorstandschef der Deutschen Krankenhausgesellschaft.

Pflegenotstand – was heißt das eigentlich konkret?

Für Patienten, für Pflegekräfte, aber auch für die Gesellschaft könnte diese Entwicklung weitreichende Folgen haben – sofern sie nicht gebremst werde. Aber welche? Wie dramatisch ist die Situation tatsächlich? Was droht der medizinischen Versorgung der Menschen, sollte sich das Problem verschärfen? Und was empfindet das Personal während der Arbeit? Diesen Fragen wollen wir auf den Grund gehen. Am Donnerstag begleiten wir 16 Stunden lang, von morgens um 6 bis abends um 22 Uhr, das Personal der Kreisklinik im südhessischen Groß-Gerau und berichten hier, unter diesen Worten, live von den Stationen.

15.24 Uhr: Wer finanziert eigentlich die Pflege?

Wenn über die großen Mängel diskutiert wird, geht es meistens und vor allem auch ums Geld. Finanzierung ist das, was vieles ermöglicht – und das, woran vieles scheitert. Krankenhäuser, und mit ihnen die Pflegekräfte, sind eingebettet in ein duales Finanzierungssystem: Einerseits sind die Länder dazu verpflichtet, Geld in die Kliniken zu buttern, andererseits kommen die Krankenkassen für die Betriebskosten auf. Unter anderem für das Gehalt der Pflegenden. Dabei hakt es an vielen Stellen. „Leider ist die Länderfinanzierung nicht gesetzlich festgelegt, sodass sich die Länder zunehmend ihrer Verantwortung entzogen haben, hier ist es Aufgabe der Politik diesen Missstand zu beheben“, erklärt zum Beispiel der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV). Das System birgt Gefahren und Risiken – und für die Pflege bleibt oft kein Geld.

Warum die Finanzierung schwächelt, diese Praxis den Pflegenotstand anheizt und weshalb man Pflegenden nicht so einfach mehr Geld zustecken kann, das können Sie ausführlich hier nachlesen: So werden Krankenhäuser und Pflegekräfte finanziert.

14.57 Uhr: Von der Selbstverständlichkeit der Pflege

Die Demenz scheint fortgeschritten. "Wollen Sie was trinken?", fragt Schwester Natalia die ältere Frau, sie versteht nicht. "Ob sie was trinken wollen?", wiederholt die Pflegerin lauter. Schwester Natalia (25) sagt das nicht ausfällig - sie sagt es nett und ruhig. Als spräche sie mit einem Kind. Bett hochfahren, verschieben. Mit der Kollegin, braunes Hemd, blaue Handschuhe, hebt sie die Patientin an. Eins, zwei, drei, "super!" Dann hält sie der älteren Dame das Wasserglas. "Aber ich will doch gar nichts trinken", sagt sie bestimmend. Und Schwester Natalia setzt ab.

Gerade in diesen Momenten wird eigentlich deutlich, wie wichtig, ja wie selbstverständlich die Pflege für die Alten und die Schwachen ist. Und es ist vor allem auch das, warum eine Pflegekraft den Beruf überhaupt erlernt hat - um zu helfen.

Natürlich bleibt auch noch die Sache mit der Anerkennung. Als in der Hochphase der Corona-Pandemie die Intensivbetten der Kliniken überliefen, man die Pflegenden zu Märtyrern im Kampf gegen das Virus erklärte, wurde mal vom Balkon herab für sie geklatscht, mal gab es ein Sträußchen Lavendel , mal eine nette Bonuszahlung. Das alles mag vielleicht aufmerksam gewesen sein – den Pflegenotstand aufgeweicht aber hat das mitnichten. „Die Art und Weise, wie mit und vor allem über die professionell Pflegenden gesprochen wird, ist unwürdig, das muss sich verändern“, rügt DPR-Präsidentin Christine Vogler.

Auf den Gängen der Chirurgie-Station, wo auch Schwester Natalia arbeitet, geht es nicht immer so schnelllebig zu wie hier. Am Nachmittag ist es auf den Fluren ruhig. (Foto: Sascha Lotz)

Pflegekräfte stehen im Gesundheitswesen im Fokus, seit Corona mehr denn je – zu entscheiden aber haben sie nichts, sie werden kaum in eine Lösungsfindung eingebunden. Dabei, sagt DGIIN-Sprecher Hermes, könnten konstruktive Vorschläge von denen, die jeden Tag an den Betten stehen, schnell Veränderungen herbeiführen. Den Missstand lockern. Verantwortung übertragen, das große Stichwort.

Man betrachte zum Beispiel den Corona-Expertenstab. 19 vom Bund einberufene Wissenschaftler verschiedener Disziplinen, im Interesse der Arbeitsfähigkeit nicht mehr. Dieser Rat diskutiert entscheidende Empfehlungen zur Bekämpfung der Pandemie – die dann an Regierung und Länder weitergereicht werden. Eine Pflegekraft in diesem Gremium sucht man vergebens. Wieso?

Wir haben dem Bundesministerium für Gesundheit und, nach dessen Verweis an das Bundeskanzleramt, der Regierung die Frage gestellt: Warum genau werden Pflegekräfte nicht aktiv in übergeordneten Gremien – wie den Corona-Expertenstab – eingebunden?

Ein Berliner Regierungssprecher antwortete daraufhin:

Die wissenschaftliche Expertise der Pflege wird also, Stand Februar, in diesem Gremium offenbar nicht gebraucht.

14.15 Uhr: Acht-Stunden-Halbzeit

Haben Sie bis hierhin aufmerksam mitgelesen? Dann können Sie die folgenden Fragen mit Leichtigkeit beantworten:

Viele Geräte: In der Intensivstation geht es für die Pflegekräfte meistens darum, wichtige Vitalfunktionen zu erhalten. (Foto: Sascha Lotz)

14.05 Uhr: Es gilt, Feuer zu löschen

Auf den Visiten, sagt Esther Hüttermann in einer kurzen Pause, zeige sich der Pflegenotstand am Bett eigentlich ständig. Wenn man einem Patienten den Blasenkatheder rausnehmen könne, das jetzt schon gehe, er aber acht Stunden warten müsse, "dann sehen Sie, wo das Problem liegt." Hüttermann, eine Chirurgin, verbildlicht das:

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Für eine Operation könne man die Kosten herunterrechnen, "ich kann Ihnen sagen, was eine Minute für einen Privatversicherten kostet", meint die Ärztin. Aber was kostet eigentlich Pflege? Und was macht Pflege?

Eines der großen Probleme dieser Zeit, mahnt auch Andreas Schäfer, sei, dass die Menschen eben nicht wüssten, was Pflege überhaupt tut. Was fernab der Betten passiert, auf den Fluren und in den abgeschotteten Räumen der Stationen. Lässt sich Pflege reduzieren auf Verbände anlegen, Kanülen setzen und Menschen von Fäkalien säubern? Bei der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI, ist Schäfer Sprecher der Sektion Pflegeforschung und -qualität. Wenn sich die Politik in der Branche umhört, Kongresse gehalten werden, sitzt er – wie Kollege Hermes – mit am Tisch. Viele, betont der gelernte Krankenpfleger, hätten eine falsche Vorstellung vom Beruf. Deshalb werde er von Teilen der Gesellschaft stiefmütterlich behandelt. Über Image und zusätzliche Belastungen sagt Schäfer:

Gelingt das, könnten Dienstpläne verlässlich gestopft werden. Die Pflege könnte besser planen, sich auf das Wesentliche konzentrieren, freier und flexibler sein. Das Personal hätte mehr Zeit und Kraft für die Pflege.

Doch warum geschieht das nicht? Weil keine Verwaltungsstrukturen existieren, über die so etwas koordiniert wird. Sämtliche Berufe organisieren sich mittels Kammern und Verbänden – für die Pflege aber gibt es eigentlich nichts. In Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein sitzen die einzigen beiden Landespflegekammern in ganz Deutschland. Das war’s.

Dabei sind es vor allem solche Institutionen, die Qualität wahren oder verbindliche Standards setzen sollen. „Uns fehlt es an Berufskammern, die schauen, was in der Ausbildung gemacht werden muss und was der Bedarf ist. So etwas ist nicht nur für das Pflegepersonal selbst nötig – sondern auch, um den Schutz der Patienten zu gewährleisten“, warnt Andreas Schäfer. Kollege Hermes sagt: „Einen Grund für den Pflegenotstand müssen wir uns von der Pflege leider auch selbst ankreiden: den schwachen Organisationsgrad.“

Es tragen nicht einzig und allein andere die Schuld, wissen beide.

13.48 Uhr: Was den Pflegenotstand befeuert

Wer nach den Gründen dieser Realität fragt, wird ad hoc keine Antworten bekommen. Ja, keine bekommen können. Denn die Causa Pflegenotstand reicht so tief in das Gesundheitswesen und ist so verzweigt, dass selbst Fachleute mittlerweile den Überblick verlieren können. Auslöser wie extreme Einsparungen in der Pflege oder abschreckende Arbeitsbedingungen sind das eine – daneben aber türmt sich eine Reihe von Faktoren wie eine schwarze Wand vor der Branche auf.

Problematisch: Diese Umstände befeuern sich gegenseitig. Man weiß kaum, wo man ansetzen soll. Sie alle führen aber immer wieder zum ursprünglichen Missstand – dass es in den Kliniken zu wenige Pflegekräfte für die steigende Anzahl an Patienten gibt.

Die nachfolgende Karte bietet eine Übersicht über jene Faktoren, die den Pflegenotstand einerseits verschärfen, andererseits aber auch einfach Veränderungen blockieren. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Klicken Sie auf die Ziffern, um mehr zu erfahren.

Es lässt sich nicht leicht erklären, in welchem Maße die aufgeführten Faktoren für den Pflegenotstand verantwortlich sind. Dafür fehlen einfach Daten. Die Experten der Berufsverbände aber sind sich einig: Irgendwie ziehen alle Punkte Auswirkungen nach sich. Zum Beispiel das Thema Bürokratie. Je länger sich eine Pflegekraft während der Schicht der Verwaltung widmen muss, desto weniger Zeit bleibt für die tatsächliche Pflege des Patienten. Der Zeitdruck wächst, die Belastung steigt.

„Jede neu gewählte Regierung schreibt sich den Abbau der Bürokratie auf die Fahne, am Ende wird es aber immer mehr“, erklärt Dr. Karl Blum, Vorstand des DKI. „Jede Pflegekraft ist pro Schicht mit bis zu zwei Stunden administrativer Arbeit beschäftigt.“

13.15 Uhr: Die langen Listen der Station

Übergabe auf der Inneren. Bunt markierte Zettel, prüfende Blicke. Das Stationsteam sitzt im Zimmer hinter dem Tresen - und verliest die Patientennotizen. Für jeden einzelnen. "Auf der Neun steht die Stuhlprobe noch aus." "Frau W. kann das Essen auch mal selbständig probieren." "Herr W. hat heute Nacht ein paar Ausflüge gestartet und ist irgendwann in der 13 gelandet." "Beim Essen wird Herrn M. immer schwarz vor Augen, er hat die Querschnittslähmung."

Es ist ein routiniertes Runterrattern von Dingen, die vielen ein mulmiges Gefühl in den Magen treiben würden. Lang sind die Listen, die Vorträge der Pflegenden scheinen kein Ende zu nehmen. So viele Patienten, sechs Pflegekräfte. Man nimmt es hier mittlerweile mit einer Seelenruhe. Was soll man sonst tun? "Man kann die Pflege nicht in dem Maß erfüllen, wie es unser Anspruch ist", sagt Schwester Nicole.

13.10 Uhr: Den „toten Punkt“ längst überwunden

Christine Vogler (52) ist die Präsidentin des Deutschen Pflegerats (DPR). Im Interview benennt sie, was die skizzierten Personallöcher angeht, eine konkrete Zahl: Heute, so Vogler, fehlten in den Krankenhäusern der Republik etwa 100.000 Pflegekräfte – um jeden Patienten angemessen versorgen zu können. Aktuell arbeiten ungefähr 350.000 Vollzeit-Pflegende in den Kliniken.

Es habe ihn mal gegeben, den „toten Punkt“, den Zustand größter Ermüdung, sagt Vogler – angekommen sei der Berufsstand mittlerweile weit darunter. In Sphären, in denen viele resignieren. Und selbst jetzt sei sich die Bevölkerung noch nicht darüber im Klaren, dass ohne eine wertige Pflege in Zukunft das Gesundheitssystem ermattet. Die DPR-Präsidentin meint:

Ernst scheint die Lage. Man muss die Frage stellen: Wie konnte es so weit kommen – und wie kann das in einem Sozialstaat wie Deutschland überhaupt passieren?

Lesen Sie zu diesem Thema auch das große Interview mit DGIIN-Fachmann Carsten Hermes: Experte zum Pflegenotstand: „Mehr als nur eine Ohrfeige“.

13.04 Uhr: Akkordarbeit am Pflegebett

Seit Jahren sind die finanziellen als auch personellen Voraussetzungen in Krankenhäusern alles andere als ausreichend – gemessen am Ideal einer sehr guten Fürsorge. Und das endet an einem Punkt, wo Pflegende dem extremen Stress, dem sie ausgesetzt sind, nicht mehr standhalten können. Das Gefühl überkommt sie, dass Pflege kein Akt der Hilfe und der sozialen Wohlfahrt mehr ist – sondern dass sie, die Pflegenden, Akkordarbeit leisten. Einem Schuften an den Fließbändern einer Fabrik gleich. Viele zermürbt das.

Was auch dieser Punkt nur unterstützt: die sinkenden Liege- und Aufenthaltszeiten in den Kliniken. Sie tun das Übrige, um Pflegekräfte an die Grenzen des Aushaltbaren zu bringen. „Immer mehr Patienten werden in kürzerer Zeit durch das Krankenhaus geschleust“, erklärt Dr. Karl Blum, der Vorstand des DKI. Mehr Gepflegte, weniger Zeit – das heißt: mehr Stress, mehr Aufwand. Und ein höherer Personalbedarf.

12.33 Uhr: Herr E. macht Sorgen

"Herr E., gehen Sie mal ein Stück hoch." Aber Herr E. kann nicht. Herr E. hat keine Kraft. "Versuchen Sie's", sagt Schwester Nicole noch einmal. Alles, was Herr E. aber hervorbringt, ist ein gequältes Stöhnen. Der ältere Herr liegt hier schon eine ganze Weile, niemand weiß, ob er die Station überhaupt noch einmal verlassen wird. Wegen "mehrerer Geschichten", wie Schwester Nicole (31) sagt.

Herr E. läuft zu mit Wasser. Das blockiert die Atmung, an den Knien brechen Wunden auf. Mit zwei Kolleginnen muss Schwester Nicole Herrn E. umlagern und -kleiden, Infusionen anschließen, den schlaffen Körper drehen. Ein Kraftakt. Eigentlich bräuchte Herr E. mehr Pflegezeit, mehr Fürsorge - geben aber kann sie ihm hier niemand. "Wir müssen priorisieren, welche Patienten wir zuerst behandeln können", erklärt Schwester Nicole Hedderich. Im Dienst sind auf der Inneren Medizin neben ihr gerade nur noch sechs weitere Kräfte. Bei 47 Patienten.

11.45 Uhr: Zeit zum Durchatmen

Hier sehen Sie die Chirurgie-Station im 360-Grad-Blick. Auf den Gängen ist wenig Betrieb, auch das gehört zum Klinik-Alltag. Der Vormittag gehört der Patientenpflege auf den Zimmern, das Mittagessen wird gerade vorbereitet. Für die Pflegekräfte heißt das: Es ist auch mal Zeit zum Durchatmen - oder sich um die bürokratischen Hürden zu kümmern. Wischen Sie über das Bild, um die Blickrichtung zu ändern.

11.10 Uhr: Pflege, die Zitronenpresse

Es sind harte Worte, die man an diesem Vormittag in Groß-Gerau hört. Was aber sagen Experten zum Pflegenotstand? Wie schätzen sie die Lage ein? Ein Anruf in Bonn. Hier lebt und arbeitet Carsten Hermes. Als gelernter Krankenpfleger hat der 44-Jährige jahrzehntelange Erfahrung im Beruf, in allen möglichen Bereichen. Heute ist er als Dozent vor allem in der Ausbildung junger Fachkräfte tätig – und als Sprecher der Sektion Pflege der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, kurz DGIIN. Hermes ist einer derer, die die Interessen der Pflegenden überall vertreten. Besonders gegenüber der Politik. Über den Zustand der Kollegen sagt er:

Ausgepresst wie Zitronen. Hermes will nichts beschönigen. Und er gebraucht deutliche Worte.

Vor Ort, im Alltag der Krankenhäuser, hat diese Entwicklung vor allem zwei Folgen. Klicken Sie auf die Karten und erfahren Sie mehr über die Konsequenzen:

10.48 Uhr: „Satt oder sauber“ statt „satt und sauber“

Im hinteren Teil des Erdgeschosses öffnet sich die Tür. Zentrale Notaufnahme. Beate Wiegmann (56) tritt hervor, sie zieht sich die Haube von den Haaren. Eigentlich, sagt sie, habe sie sich heute nicht zu den Zuständen auf den Stationen äußern wollen. Aber sie kann nicht anders. "Früher hieß se 'satt und sauber', heute heißt es nur noch 'satt oder sauber'", bricht es aus ihr heraus. Sie spricht vom "psychischen Druck", davon, "von der Politik nicht gehört zu werden". Und von großen Teilen der jüngeren Generation, die die harten Bandagen des Berufs nicht mehr aushalten - und gehen.

Wiegmann räumt aber auch ein: "Je stressiger es wird, desto mehr muss man sich bemühen, sich nicht anzumaulen." Meistens klappt das hier unten ganz gut.

10.23 Uhr: Mindestens 22.000 nicht besetzte Stellen

Nun, was zeigen diese Trends, die auf den Grafiken sichtbar werden? Die Anzahl der Patienten steigt stetig – wie übrigens auch die der Pflegenden. Alles kein Problem also, passt doch. Oder?

Nicht ganz. Ab Mitte der 1990er bis Ende der 2000er Jahre wurden in Krankenhäusern massiv Pflegestellen reduziert, während die Zahl der Patienten unbeirrt in die Höhe schnellte. Trotz der Rekrutierung von Fachkräften lässt sich eine so riesige, über ein Jahrzehnt aufgerissene Lücke nicht kurzerhand stopfen. Die Krise hat sich in einem Notstand verfestigt – der sich Jahr für Jahr verschärft. Auf Anfrage der VRM antwortet Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender des Dachverbands Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG): „Derzeit können Krankenhäuser auf Allgemein- und Intensivstationen gut 22.000 Stellen nicht besetzen.“ Die Dunkelziffer aber, so Gaß, falle noch höher aus – weil einige Arbeitsbereiche von Krankenhäusern in der Rechnung gar nicht berücksichtigt worden seien.

Was macht das mit den Pflegekräften? Was richtet das mit den Menschen an, die sich zur Frühschicht schleppen und wissen, was sie heute erwartet? Und wie ist die Gemütslage in den Gängen der Kliniken?

Rachid Jabri ist Krankenpflegehelfer auf der Chirurgie-Station. Ruhige Minuten hat er nur selten. (Foto: Sascha Lotz)

9.53 Uhr: Der „Marathon“-Läufer

Rachid Jabri rennt. "In der Pflege", sagt er, "muss man einfach schnell laufen." Weil der Stress so groß sei, "weil wir zu viel zu tun haben". Im Minutentakt rollen Patientenbetten durch den Flur der Chirurgie, Rachid Jabri (51) packt einen Sack Wäsche, knüllt ihn am einen Ende zusammen, wirft ihn in den Container. Dann räumt er ein Tablett mit Essensresten ab und überzieht ein benutztes Bett mit steriler Plastikfolie. Und dann rennt er wieder. Während durch die Gänge der Chirurgie alte, gebrechliche Menschen schlurfen.

Seit über 30 Jahren ist Jabri (51) in der Pflege und an der Kreisklinik jetzt Krankenpflegehelfer - er erledigt die Jobs, die die Pflegenden wegen der immensen Belastung und der hohen Zahl an Patienten nicht übernehmen können. Betten schieben, abräumen, die Wäsche. Was nicht heißt, dass es weniger hart ist. Weil Rachid Jabri, die gute Seele auf der Station, permanent rennt. Rennen muss. "Wir leben mit dem Stress. Darauf sind wir vorbereitet", meint er. "Aber ich sage, wie es ist: Wenn Sie das mit nach Hause nehmen, tut das irgendwann am Herzen weh. Wer nicht topfit ist und empfindlich, der hält das nicht lange aus." Mehrere von Jabris Freunden haben die Pflege bereits verlassen. Sie haben es nicht gepackt.

9.15 Uhr: Und die Patientenzahlen steigen und steigen

Man muss nicht stundenlang wissenschaftliche Abhandlungen oder Expertisen wälzen, um das Problem und dessen Tragweite zu erkennen. Ein Blick in die jährlich aktualisierte Krankenhausstatistik des Statistischen Bundesamts reicht da schon – und der zeigt: Die Personalkrise überraschte die Pflege, Krankenhäuser und die Gesellschaft nicht aus dem Nichts, nicht urplötzlich. Sie bahnte sich über Jahre hinweg an.

Die folgenden Grafiken zeigen verschiedene Entwicklungen in deutschen Krankenhäusern in den vergangenen Jahrzehnten. Aufgeführt wird neben den Patienten- und Personalzahlen auch die durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Patienten. Klicken Sie sich durch die Slideshow.







8.35 Uhr: Schwester Claudia und die Wut

Dicke Beatmungsschläuche. Der Patient hinter der wuchtigen Glasscheibe saugt schwer die Luft ein, sein Blick geht ins Leere, er hängt an Geräten. Keiminfektion. So aber sieht das in vielen der sieben Zimmer aus, hier auf der Intensivstation. Einige Patienten werden auch nur überwacht. Schwester Claudia (53) streift sich den gelben Schutzkittel über die Arme und schiebt die Tür auf. Dann fängt sie an, den Mann umzulagern. Um Druckstellen zu verhindern. Beine hoch, Körper drehen, Kopf richten.

Ein oft gesehenes Bild an diesem Tag: Die Pflegekräfte sind im Stress - sie müssen vieles parallel bewältigen. Wie hier Claudia Mühleisen. (Foto: Sascha Lotz)

Mit einer Kollegin versorgt sie hier sieben Intensivpatienten. Ob das überhaupt funktioniere? "Selbst, wenn nicht - was haben Sie für eine Wahl?", fragt Schwester Claudia. Dann kommt die Wut, die Empörung. "Der Patient dort drüben, der braucht eigentlich regelmäßig viel Zuwendung, über die nötige Pflege hinaus. Ich kann sie ihm aber nicht immer geben", sagt sie. "Das macht einen nur wütend." In ruhigen Momenten, wie in diesem gerade, könne sie mal ein paar Minuten reden. Durchatmen. Das aber kann schnell kippen. Weil alles durchgetaktet ist, das Personal ausgedünnter sei denn je. "Personaluntergrenzen hat sich jemand ausgedacht, der noch nie in der Pflege gearbeitet hat." Und die Lage werde immer schlimmer.

Dann sagt Schwester Claudia:

Schlechte Arbeitsbedingungen, prekäre Zustände, die ausufernde Belastung – im Zusammenhang mit dem Pflegenotstand in Kliniken gehen die Klagen vor allem und immer wieder in diese eine Richtung. Die Pflegenden sind erschöpft, durch die Corona-Pandemie mehr denn je. Sie können nicht mehr. Schieben Frust. Es ist eine Dauerschleife, aus der es scheinbar kein Entrinnen gibt.

8.02 Uhr: Was ein Experte zum Pflegenotstand sagt

Als Forschungseinrichtung beschäftigt sich das Deutsche Krankenhausinstitut (DKI) mit Sitz in Düsseldorf ständig mit den drängenden Fragen: Wie äußert sich der Pflegenotstand auf den Stationen? Was sind die konkreten Probleme, die zu diesem Missstand und zu Abwanderungen aus der Pflege führen? Und wie ließe sich die Entwicklung überhaupt bremsen?

Um einen einführenden Überblick über das Thema zu geben, haben wir mit DKI-Vorstand und Gesundheitswissenschaftler Dr. Karl Blum (60) gesprochen. Im Auftrag von Kliniken und Verbänden erstellt sein Institut regelmäßig repräsentative Studien. Ein Stimmungsbild will das DKI damit schaffen, seine Prognosen sind Ansatz für Lösungen. Blum stellten wir im VRM-Gespräch fünf grundlegende Fragen – die Antworten verbergen sich in Form von Tonaufnahmen hinter den Ziffern. Klicken Sie sich durch.

7.40 Uhr: „Kann man nicht kurzfristig lösen“

Thomas Berck hält kurz inne. Er steht vor dem Eingang der Intensivstation, grünes Hemd, grüne Hosen. Berck ist der Leiter der Intensiv- und Anästhesiepflege. In ein paar Minuten muss er, als einzige Kraft, zwei Operationssäle parallel managen - und er arbeitet hier den Berg an OP-Akten ab, die Tanja Kownatzki am frühen Morgen auf dem Tisch gestapelt hat. "Zum Beispiel jetzt, da fehlt uns eine Kraft", antwortet Berck auf die Frage, wie die Situation auf seiner Station ist. "Wir bräuchten einfach mehr Pflegende, aber so ein Problem kann man nicht kurzfristig lösen."

7.08 Uhr: Achtung, infektiös!

Über den Gang vor der Intensivstation schiebt eine Pflegerin ein Patientenbett. Schutz-Overall, Haube auf dem Kopf, Handschuhe. "Achtung, die Patientin ist Covid-infektiös", mahnt sie und zieht vorbei. Ein surreales Bild, in diesen Zeiten.

6.35 Uhr: Pflegenotstand, was ist das?

Die Szene am frühen Morgen, zwischen Kaffeetassen und Aktenbergen, zeigt, was in deutschen Kliniken das Problem ist: die anhaltende Personalkrise, auch Pflegenotstand genannt.

Der Begriff legt sich wie ein Schatten über das deutsche Gesundheitssystem und seine Krankenhäuser. Seit Jahren. Ganz einfach ausgedrückt bedeutet das: Es gibt nicht genügend Personal in den Kliniken, um alle Patienten gebührend pflegen zu können. Und trotzdem geht es immer weiter.

6 Uhr: Die Schicht beginnt, „da muss man durch“

Im dritten Stock beginnt der frühe Morgen mit einem Schlag. Tanja Kownatzki und ihre Kolleginnen sitzen noch bei einem Kaffee zusammen, aber sie wissen, was die nächste Schicht erwartet. "Das erste, was man sieht, wenn man hier ankommt, ist der Stapel an OPs", sagt Kownatzki, 42, und zeigt auf einen Turm von Aktenboxen hinter sich. Allein heute stehen zehn an - das heißt ab jetzt für den Frühdienst: Arbeit, Arbeit, Arbeit. "Ja, es könnte weniger sein", meint Kownatzki und nickt. "Aber da müssen wir durch." Sie sind hier hart im Nehmen.

Noch ist es einigermaßen ruhig auf der Chirurgie. Unten, am Ende des Flurs, ruft ein Patient durch den Gang, Tagesgeschäft. Die große Hürde, vor der das Team der Stationsleiterin steht: Eigentlich hat es zu wenige Pflegekräfte für die Zahl der Patienten. Auf der Chirurgie liegen aktuell fast 50. Ein Ausnahmefall. Pro Schicht kann das Team allerdings auf nur drei examinierte Pflegekräfte zurückgreifen. Es sind harte Tage, aber so ist das seit Jahren, nicht erst seit Corona. Manchmal kommt auf 20 Patienten gerade eine Pflegekraft. "Da ist man auch mal kaputt und kriecht abends ans Auto, am nächsten Tag aber ist das wieder gut", sagt Kownatzki und steht auf. Schichtwechsel.