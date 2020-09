2 min

Pfungstadt: Phungo behält seine Atmosphäre

Am still gelegten Schwimmbad laufen die Aufbauarbeiten für das Festival. Am Donnerstag startet das Programm mit über 30 Veranstaltungen. Es gibt wieder viele Künstler und Lichter

Von Wolfgang Görg Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg