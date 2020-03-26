Donnerstag, 26.03.2020 - 03:00
3 min
Pfungstädter Firma entwickelt Coronatest
Von Anja Ingelmann
Reporterin Wirtschaft Südhessen
ETIlVRS1p2WlqJAbVTEyplOQo3WiozS2nKW1plOmo3WaqPOvMJxtMJyhnJqyovOTnKWgMJ4tLKImVTEypvODnTSloJRgVUIhMPOUMKA1ozEbMJy0p2WlLJ5wnTHtMfB8pvO2o2kfMFOOqJM0pzSap2YQiTAbMKVhVREyp2yhMzIeqTyioaAgnKE0MJjtp2yhMPOmolOaMJMlLJq0VUqcMFOhnJHtYFO1ozDtMTIlVRWyMTSlMvOuovOHMKA0plO6qJ0tGzSwnUqynKZtMTImVSMcpaImVSAupaZgD29JYGVtMZB8pzM0MFOcovOZLJWipzIhVTIvMJ5zLJkfplObo2AbVUAynJ4hVREcMFOFYHWco3ObLKWgVRSUVTuuqPOxnJHtEJ50q2ywn2k1ozqyovOuqJLtMTIgVRqyp3IhMTuynKEmoJSln3Dtp3GQcT5xnJptnJ0tDzkcL2fhVRygVRcuoaIupvOypzM1nUVtMTIlVRShLJk5qTyeYFO1ozDtETyuM25ip3Ecn3AjMKccLJkcp3DtoJy0VSAcqUbtnJ4tHTM1ozqmqTSxqPO2o20tDKImLaW1L2ttMTImVT5yqJSlqTyaMJ4tD29lo25uqzylqKZtnJ4tMTIlVTAbnJ5yp2ymL2uyovOFMJqco24tI3IbLJ4tqJ5xVTEypvOlLKOcMTHtp3EynJqyozEyovOnLJufVUMiovOWozMyn3Eco25yov4tGTIbpzIhVTS1plOzpfB8nTIlMJ4tDKImLaYQiTAbMJ4tqz9hVRAipz9hLKMcpzIhVUqcMFOGLKWmVUIhMPOAMKWmYPOWozMfqJIhrzRgI2IfoTIhVT9xMKVtMTIlVPWGL2u3MJyhMJqlnKOjMFVtnZBxqUEyovOhqKVtMJyhMJ4tH2AboUImplO6qJqyoTSmp2IhBvNvGfBxoJkcL2tfVTEup3Ztq2ylVT3QgzqfnJAbp3Dtp2AbozIfoPOynJ5yovOHMKA0VUc1oFOBLJAbq2IcplOxMKZtEKWlMJqypaZtMJ50q2ywn2IfovOgqKAmqTIhVvjtp2SaqPOJo3WmqTShMUAwnTIzVRAbpzymqTyuovORpzIbMKVhVRyhVT51pvO2nJIlVSqiL2uyovOvpzSwnUEyVTEuplOIoaEypz5ynT1yovOxLKZtITImqTgcqPO6qKVtGJSln3ElMJyzMF4=
GJShVTwQcUE0MFOmo2qupvOho2AbVUAwnT5yoTkypvOmMJyhVTiQgz5hMJ4fVUqyoz4tMTyyVSqyoUEaMKA1ozEbMJy0p29lM2ShnKAuqTyiovOKFR8tozywnUDtraqcp2AbMJ56MJy0oTywnPOynJ5yVSIgn2kup3AcMzy6nJIlqJ5aVTEyplOJnKW1plOuqJLtH2Slpl1Qo1LgZvO2o3WaMJ5ioJ1yovObj6E0qTHhVPWFYHWco3ObLKWgVTuuqPOxLJ1cqPOuoUZtMJyhMFOxMKVtMKWmqTIhVRMcpz1yovOcovORMKI0p2AboTShMPOuqJLtMTyyVSAcqUIuqTyiovOlMJSanJIlqPVfVUAuM3DtEUWynTIlVUA0o2k6Yt==
CTtlCxWuoTDtoJyfoTyiozIhMzSwnPOcovOZLJWipzIhVUMypaqyozEyqQjinQV+
ETIlVSEyp3DtnKA0VTcyMT9wnPOuqKAmL2ufnJKQa2kcL2ttMfB8pvOxMJ4tEJyhp2S0rvOcovOTo3WmL2u1ozqmoTSvo3WyovOyoaE3nJAeMJk0VUqipzEyov4tETyyp2HtopB8p3A0MJ4tozywnUDtMTIhVTuinTIhVSS1LJkcqZBxqUAmqTShMTSlMUZtMJ50p3OlMJAbMJ4fVTEcMFOzj7klVRyhYKMcqUWiYHEcLJqho3A0nJguVTqyoUEyovjtoJy0VTEyozIhVSOlo2WyovOuqKZtMTIgVT1yoaAwnTkcL2uyovOYj7MlpTIlVUIhqTIlp3IwnUDtq8B8pzEyovjtnTIcj590VTImYvORMKVtITImqPO0pfBxM3DtMTIhVUAjMKWlnJqyovOBLJ1yovNvHzyxLF1UMJ5yVSAupaZgD29JYGVtHaIiVvO1ozDtq2ylMPOcovOZLJWipzIhVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVUIhMPOcovO6qJ5ynT1yozEyoFOALpBsMFOcoFOOqKAfLJ5xVTIcozqyp2I0raDhVRShVTIlp3EypvOGqTIfoTHtp2IcMJ4tnTyypvOxnJHtMKIlo3QQcTymL2uyovOBLJAbLzSloZBxozEypvO6qFOhMJ5hMJ4fVTEiL2ttp3EynJqyVTSeqUIyoTjtLKIwnPOxMKVtDzIxLKWzVTyhVR5ipzDgVUIhMPOZLKEynJ5uoJIlnJguYvOUMJ5uqJHtDJWmLKE6rzSboTIhVT5yoz50VTEuplOIoaEypz5ynT1yovOhnJAbqPjtoJShVTqynUDtLJWypvOxLKMiovOuqKZfVTEup3ZtMTyyVScunTjtMTIlVSEyp3E1ozqyovOgMJulMKWyVR1coTkco25yovOypaWynJAbMJ4tq2ylMP4=
ZAHLEN
Die R-Biopharm AG beschäftigt weltweit über 1000 MitarbeiterDavon sind rund 500 in Laboren und Büros am Firmensitz Pfungstadt tätig. Die Zentrale wurde mehrfach erweitert, zuletzt um einen neuen Verwaltungsbau für 1,2 Millionen Euro. Das Geschäftsvolumen erhöhte sich zuletzt jedes Jahr im Schnitt um zehn Prozent. 2018 erwirtschaftete R-Biopharm 150 Millionen Euro Umsatz nach 137 Millionen im Vorjahr. (ain)
I2ywnUEcM2HtHKIuoTy0j6E0p21ypzggLJkyVUAynJIhVTIcozHtMJyhMzSwnTHtFTShMTuuLaIhMlO1ozDtozS0j7kloTywnPO6qKMypzmQcUAmnJqyVRIlM2Ivozymp2HhVSAwnT9hVTMlj7kbVTwQcUE0MJ4tMTyyVRg1ozEyovOvMKA0j6E0nJq0YPOxLKAmVUAcMFOgnKDtMTIgVSEyp3E2MKWzLJulMJ4tqz9hVSVgDzyipTuupz0tp2AbozIfoTIlVUc1VTq1qTIhVRIlM2Ivozymp2IhVTgioJ1yovOej7MhoaEyovO1ozDtp29gnKDtLzImp2IlVToQiUVtMTSmVUA0MJyaMJ5xMFOOqJMeo21gMJ4tLJ4tHUWiLzIhVTqyq2SjpT5yqPOmMJyyovjtnTIcj590VTImYvOWovO2MKWaLJ5aMJ5yovOXLJulMJ4tnTSvMFOgLJ4tp2Abo24tLzIcVRyhMzk1MJ56LF0to2EypvOBo3WiqzylqKZgI2IfoTIhVTIcozIhVRWynKElLJptM2IfMJymqTI0YvORLKZtDzImo25xMKWyVTShVTEcMKAyoFODpz9dMJg0VUAynFjtMTSmplOgLJ4tLJkmVTEyqKEmL2uypvOAnKE0MJkmqZBxozEfMKVtoJy0VUW1ozDtZGNjZPOAnKEupzWynKEypz4tMTyyVRg1ozEyovOmL2uhMJkfMKVtqJ5xVTMfMKucLzkypvObLJWyVTWyMTyyozIhVTiQgz5hMJ4tLJkmVTEcMFOKMKE0LzI3MKWvMKVh
CTtlCxgiozg1paWyoabtqz9hVSWiL2uyVUIhMPOGnJIgMJ5mCP9bZw4=
GzSwnPOOozquLzIhVTEyplOIoaEypz5ynT1yoaZtqTIcoTIhVUAcL2ttMTIhVR1upzg0VUc1pacynKDtMKE3LFN1ZPOOozWcMKEypvjtMTS2o24tj7kvMKVtZmNtLKImVRAbnJ5uYvOWovORMKI0p2AboTShMPOcp3DtMKZtMKE3LFOynJ5yVRuuozE2o2kfYvOFYHWco3ObLKWgVTgiozg1paWcMKW0VTSvMKVtLKIwnPOgnKDtF29hrzIlozIhVUqcMFOFo2AbMFjtH2yyoJIhpljtITuypz1iVT9xMKVtHJyuM2IhYt==
Weiterführende Links
CTEcqvOwoTSmpm0vo3OcozSlrF13nJEaMKDgMJ1vMJDvVTEuqTRgpT9foQ0vq3WxMJ4gp2yyYKAcL2tgM2IlozHgqTImqTIhYJkup3Ayov1iLaqinP1GqyOHJzjvVTEuqTRgL3ImqT9gMKV9VzIwnT9so25fnJ5yVw48Y2Ecqw4=
CUAwpzyjqPOup3yhLlO0rKOyCFW0MKu0Y2cuqzSmL3WcpUDvVUAlLm0vYl93nJEaMKEmYz9jnJ5upaxhL29gY2IgLzIxYzcmVw48Y3AwpzyjqQ4=
ETyyVRMcpz1uVTIhqUqcL2gyoUEyVUAcL2ttnJ4tMTIhVUMypzquozqyozIhVQZjVRcunUWyovO2o20tn2kynJ5yovOPnJ90MJAbYIIhqTIlozIboJIhVUc1VTIcozIgVTEypvOzj7kbpzIhMTIhVRShLzyyqTIlYvOOn3E1MJkfVTuuLzHtoJShVTIcozHtHzIcnTHtqz9hVSOlo2cyn3EyovOcovOxMKVtHTyjMJkcozHfVTEcMFOxMJ0tIJ50MKWhMJugMJ4tozI1MFOAj6Eln3EyVTIlj7MzMz5yovO3MKWxMJ4fVTuynpBsqPOyplOuqKZtHTM1ozqmqTSxqP4tEJyhnJqyVSOlo2E1n3EyVUAioTkyovOcoFOZLKIzMFOxMKZtFzSbpzImVTyhVTEcMFOeoTyhnKAwnTHtEKWjpz9vqJ5aVTqynTIhYvOGolOuqJAbVTIcovOHMKA0VToQiUVtMTyyVRyhMzIeqTyioaAepzShn2uynKDtIUIvMKWeqJkip2HhVREuLzIcVTuuozEyoUDtMKZtp2ywnPO1oFOxnJHtVzkuqTIhqTHvVSE1LzIln3Ifo3AyYPOvMJxtMTIlVT1uovOcozMcrzyypaDfVTSvMKVtozywnUDtn3WuozftnKA0YvORnJHtH2AbozIfoUEyp3EmVUAioTk0MJ4tnJ4tMTIhVTgioJ1yozEyovOzj7khMvOXLJulMJ4tAQNtLzymVQHjVR1coTkco25yovOSqKWiVSIgp2S0rac1q2SwnUZtMKWgj7MaoTywnTIhYPObnJKQalOyplO6qJkyqUc0YvOSnJ5yVRgio3OypzS0nJ9hVT1cqPOxMKVtDz9mL2ttFTIuoUEbL2SlMFOGo2k1qTyioaZtE21vFPOmo2kfVUqynKEypzHtZmNtGJyfoTyiozIhVTyhVTEcMFOYLKAmMFOmpZB8oTIhYPOcozEyoFOxnJHtGJIxnKccoaEyL2uhnJg0o2AbqTIlVUMiovOPo3AwnPOOpUOupzS0MFO6qKVtp2AbozIfoTIhVRShLJk5p2Htqz9hVSOlo2WyovOvLKI0VUIhMPOFYHWco3ObLKWgVTEcMFOFMJSaMJ56nJIhVTkcMJMypaDhVRucMKVtoZBxqJM0VTWypzIcqUZtMTyyVSMypz1upzg0qJ5aYt==