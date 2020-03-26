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Donnerstag, 26.03.2020 - 03:00
3 min

Pfungstädter Firma entwickelt Coronatest

Die R-Biopharm AG reagiert auf den Corona-Ausbruch und bringt einen Test für die Forschung auf den Markt. Bald soll er millionenfach eingesetzt werden.

Anja Ingelmann: Reporterin Wirtschaft Südhessen
Von Anja Ingelmann
Reporterin Wirtschaft Südhessen
R-Biopharm entwickelt innovative Lösungen für Analytik und Diagnostik. Archivfoto: Andreas Kelm

R-Biopharm entwickelt innovative Lösungen für Analytik und Diagnostik. Archivfoto: Andreas Kelm

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ZAHLEN

Die R-Biopharm AG beschäftigt weltweit über 1000 MitarbeiterDavon sind rund 500 in Laboren und Büros am Firmensitz Pfungstadt tätig. Die Zentrale wurde mehrfach erweitert, zuletzt um einen neuen Verwaltungsbau für 1,2 Millionen Euro. Das Geschäftsvolumen erhöhte sich zuletzt jedes Jahr im Schnitt um zehn Prozent. 2018 erwirtschaftete R-Biopharm 150 Millionen Euro Umsatz nach 137 Millionen im Vorjahr. (ain)

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