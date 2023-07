Pfungstädter Brauerei nutzt Schutzschirmverfahren

PFUNGSTADT. Der Niedergang der Pfungstädter Brauerei geht in die nächste Runde: Der angeschlagene Traditionsbetrieb mit 100 Mitarbeitern hat beim Amtsgericht Darmstadt Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. In einem Schutzschirmverfahren soll nun die Sanierung gelingen, teilte die Brauerei mit. Damit soll die drohende Zahlungsunfähigkeit durch Umsatzeinbrüche in der Coronakrise abgewendet werden. Der Betrieb werde mit allen 100 Mitarbeitern fortgeführt und die Sanierung von einem gerichtlich bestellten Sachwalter überwacht.