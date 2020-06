P&G Worms hilft in der Krise

Desinfektionsmittel aus dem Wormser Werk von Procter & Gamble gehen in die ganze Region – so auch ins St. Josef Krankenhaus in Viernheim. (Foto: St. Josef Krankenhaus)

WORMS - Viele Unternehmen haben in der Corona-Pandemie damit begonnen, Kapazitäten und Fähigkeiten für Hilfsprojekte einzusetzen. Für Procter & Gamble heißt das, weiterhin verlässlich die Produkte, die Menschen im Alltag für die tägliche Hygiene benötigen, herzustellen und zu liefern, teilte das Unternehmen mit.

Im Zuge dessen hat das P&G Werk in Worms zusammen mit dem Werk Spittal im österreichischen Kärnten eine ganz besondere Rolle eingenommen: Hier wurde damit begonnen, spezielle Hand- und Oberflächendesinfektionsmittel herzustellen. Damit würde nicht nur dafür gesorgt, dass die eigenen Mitarbeiter weiterhin sicher arbeiten könnten, sondern auch, dass Krankenhäuser, verschiedene Institutionen und Hilfsorganisationen mit wichtigen Desinfektionsmitteln bei ihrer Arbeit unterstützt würden.

Desinfektionsmittel aus Worms gingen zurzeit an Gesundheitseinrichtungen und Hilfsorganisationen aus ganz Deutschland, beispielsweise an das Krankenhaus Salem der Evangelischen Stadtmission Heidelberg, das Klinikum Idar-Oberstein, das Universitätsklinikum Heidelberg, das St. Josef Krankenhaus Viernheim sowie an das Jugendwerk St. Josef in Landau.

Zudem habe P&G das Rote Kreuz in Deutschland und Österreich mit 130 000 Euro unterstützt. Im restlichen Europa seien neben Desinfektionsmitteln auch Schutzmasken und Produktspenden im Wert von zehn Millionen US-Dollar für gemeinnützige Organisationen und medizinische Einrichtungen zur Verfügung gestellt worden.