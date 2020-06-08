Montag, 08.06.2020 - 01:01
3 min
Picknick-Konzert bei Oma Inge in Schornsheim
Von Ulla Grall
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TERMIN
Zum nächsten Picknick-Konzert am 13. Juni, 19 bis 21 Uhr, kommen Jazzsängerin Caro Trischler und Ulf Kleiner, Piano, in den Kulturhof Oma Inge, Schillerstraße 40, 55288 Schornsheim
Eintritt gegen Spende, Anmeldung erforderlich unter Telefon 01575 19 82 684 oder www.omainge.de.
Eintritt gegen Spende, Anmeldung erforderlich unter Telefon 01575 19 82 684 oder www.omainge.de.
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