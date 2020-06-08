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Montag, 08.06.2020 - 01:01
3 min

Picknick-Konzert bei Oma Inge in Schornsheim

Perfekt passt der urbane Jazz des „Florian Werther Quartetts“ zur ländlichen Idylle. Die Zuhörer genießen das genauso wie Brezel und Spundekäs.

Von Ulla Grall
Perfekt passt der urbane Jazz des „Florian Werther Quartetts“ zur ländlichen Idylle. Foto: BK/Axel Schmitz

Perfekt passt der urbane Jazz des „Florian Werther Quartetts“ zur ländlichen Idylle. (Foto: BK/Axel Schmitz)

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TERMIN
Zum nächsten Picknick-Konzert am 13. Juni, 19 bis 21 Uhr, kommen Jazzsängerin Caro Trischler und Ulf Kleiner, Piano, in den Kulturhof Oma Inge, Schillerstraße 40, 55288 Schornsheim

Eintritt gegen Spende, Anmeldung erforderlich unter Telefon 01575 19 82 684 oder www.omainge.de.
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