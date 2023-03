Pizza-Weltmeister bereitet sich auf Las Vegas vor

Nächstes Jahr steht sein nächstes Ziel an: die „Weltmeisterschaft der Superchampions im Pizzabacken“ in Las Vegas. „Es gibt weltweit nur fünf Menschen mit diesem Titel, mich eingeschlossen.“ Anders als 2021 in Neapel will Ialazzo dann bereits zwei Wochen vorher in die USA reisen, um das ideale Rezept für das Backen vor Ort zu finden.