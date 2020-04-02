Donnerstag, 02.04.2020 - 03:00
3 min
Plötzlich geht‘s in der Amtsstube in Erbach um Leben und Tod
Von Stefan Toepfer
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ZUR PERSON
Gastautor Stefan Toepfer (53) leitet die Pressestelle des Odenwaldkreises. Der langjährige Tageszeitungsjournalist (zuletzt „Frankfurter Allgemeine Zeitung“) lebt im Höchster Ortsteil Pfirschbach und interessiert sich besonders für Politik, Zeitgeschichte, Bildung und Menschen. Vor allem zu diesen Themen schreibt er gern auch über die Erfüllung seiner dienstlichen Verpflichtungen hinaus. (gg)
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