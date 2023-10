Plünderungen nach Hurrikan Otis - Zahl der Toten steigt

Am Freitag starteten in Acapulco 14 Flüge, um gestrandete Touristen aus dem Katastrophengebiet auszufliegen, wie der Fernsehsender Foro TV berichtete. Zum Zeitpunkt des Sturms sollen rund 100.000 Urlauber in Acapulco gewesen sein. „Nach Kenntnis des Auswärtigen Amtes sind auch deutsche Staatsbürger, die sich in der Region aufhalten, von den Auswirkungen des Hurrikans betroffen“, war aus dem Auswärtigen Amt in Berlin zu hören. „Die Deutsche Botschaft in Mexiko bemüht sich mit Hochdruck um Aufklärung und steht dazu in engem Kontakt mit den mexikanischen Behörden.“