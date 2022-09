Podcast: Liegt die Polyamorie in der Natur des Menschen?

Lara, Elena, Viviane und Julia (v. l.) sind polyamor. Lara und Elena sind verheiratet und führen beide eine Beziehung zu Julia. Julia führt außerdem mit Viviane eine offene Ehe. (Foto: Fotoatelier Elena F. Barba )

REGION - Angefangen hat alles mit einer Textnachricht vor zwei Jahren. Und Julia, Viviane, Elena und Lara haben gemerkt - da gibt es unglaublich viele Gemeinsamkeiten zwischen den vieren. Aus einer Textnachricht wurden mehrere, bis sich irgendwann eine Beziehung zwischen den Paaren entwickelt hat. Ursprünglich mal zu viert, mittlerweile nur noch zu dritt. Denn Viviane hat für sich entschieden, nur noch mit Julia zusammen sein zu wollen. Jetzt bilden Lara, Elena und Julia also eine Triade und leben zu dritt polyamor.

Wie viele Menschen überhaupt in polyamoren Beziehungen leben, ist nicht genau erfasst. Schätzungen von polyamorie.de zufolge könnten es rund 10.000 Menschen in Deutschland sein. Andere Quellen gehen sogar von 3,5 Prozent der Weltbevölkerung aus. Fest steht zumindest: Noch sind es vergleichsweise nicht viele, doch es werden mehr. Das merken auch Elena, Lara und Julia, die zu dritt in einer romantischen Beziehung leben.

Polyamorie als natürlicheres Beziehungsmodell

Da das Thema Polyamorie immer weiter in die Öffentlichkeit rückt, wird darüber diskutiert, ob Polyamorie nicht sogar die natürlichere Lebensform ist. Die Meinungen dazu sind gespalten. Dabei hat Paartherapeutin Tatjana Schulz aus Frankfurt den Eindruck, dass es in der Natur des Menschen zu liegen scheint, nicht nur einen Partner zu haben. Grund für ihre Annahme ist, dass sich die Monogamie erst entwickelt habe und im historischen Vergleich noch nicht lange so gelebt wird.

Mit dem Instagram-Profil zu mehr Sichtbarkeit

Bei Elena, Lara und Julia ist das so. Sie haben gemerkt, dass sie nicht nur eine Person lieben können und haben sich dazu entschieden, polyamor zu leben. Ihr Leben und wie sie lieben, zeigen die drei Frauen auf ihrem Instagram-Account „happypolyfamily“. Außerdem setzen sie sich dafür ein, dass das Thema Polyamorie mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz erfährt. Das Interesse an ihrem Leben ist groß. Umso wichtiger finden es die drei Frauen, über ihr Leben, ihre Beziehung, Probleme und Lösungen zu sprechen und aufzuklären.

In der ersten Folge der neuen Podcast-Serie „Polyamorie – Liebe zu viert“ sprechen die drei Frauen darüber, welche Rolle Eifersucht in ihrem Beziehungsgeflecht spielt, wie die Reaktionen ihres Umfelds waren, als sie ihre Beziehung öffentlich machten und ob die Polyamorie wirklich natürlicher ist als die Monogamie. Außerdem erzählen sie, mit welchen Vorurteilen sie immer wieder konfrontiert werden und wie sie darüber denken.

