Podcast: Wie wir uns den Alltag im Winter erleichtern

Mainz/Darmstadt - „Trau dich.“ Diesen Satz benutzt Dr. Kathrin Stelzer in der zweiten Folge von „Licht und Schatten“ mehrmals. Wen sie damit meint und, was sie mit ihrer Aussage sagen will, verrät sie im Gespräch mit Volontär Aaron Neumann.

Sie benennt außerdem ihre Top-Fünf der wichtigsten Vitamine im Winter, gibt Tipps für tägliche Routinen und sagt, wieso der Gang zum Psychologen normal sein sollte.

