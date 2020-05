Politische Gremien in Niedernhausen: Zurück zur Normalität

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

NIEDERNHAUSEN - Die politsche Arbeit der politischen Gremien in der Taunusgemeinde Niedernhausen soll wieder hochgefahren werden. Dazu nimmt Lothar Metternich (CDU), Vorsitzender der Gemeindevertretung, Stellung. „Niedernhausen hat eine handlungsfähige, breit aufgestellte und lebendige Kommunalpolitik. Das wurde gerade jetzt in der Corona-Zeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, so der Vorsitzende.

Der Haupt- und Finanzausschuss habe in dieser Zeit, als die Gemeindevertretung nicht habe tagen können, die Funktion eines Notparlaments übernommen und eine Reihe von Entscheidungen im Umlaufverfahren getroffen. In einer Videokonferenz in der vergangenen Woche wurden die Entscheidungen vorbesprochen.

Alle Parteien und Gruppierungen in Niedernhausen hätten sich dabei positiv in dieses Verfahren eingebracht. Das habe auch dazu geführt, dass fast alle Entscheidungen einstimmig getroffen worden seien.

„Nun ist es aber an der Zeit, dass die Parlamentsarbeit wieder hochgefahren werde und auch alle Gremien wieder öffentlich tagen“, so Metternich. So habe er bereits in der Videokonferenz des Haupt- und Finanzausschusses angekündigt, dass die nächste Sitzung der Gemeindevertretung am 24. Juni wieder als Präsenzsitzung stattfinden werde, was auch für die vorbereitenden Ausschusssitzungen gelte. In den nächsten Tagen werde ein Hygienekonzept erarbeitet, das sicherstellen soll, dass die Abstands- und Hygieneregeln und die einschlägigen Verordnungen eingehalten werden.

Aufgrund des dann erhöhten Platzbedarfes werden die Sitzungen voraussichtlich in der Autalhalle stattfinden. Ob die Anzahl an Zuschauerplätzen dann reduziert werden müsse, werde derzeit noch geprüft.

„Mein Ziel ist es, auch in der Corona-Pandemie wieder zur öffentlichen Parlamentsarbeit zurückzukehren, selbstverständlich unter Beachtung und Einhaltung besonderer Sicherheitsmaßnahmen“, so der Vorsitzende.