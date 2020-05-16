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Samstag, 16.05.2020 - 11:02
5 min

Politologe: Darmstadt erwartet die nächste Corona-Demo

Der Darmstädter Politologe Dirk Jörke über die Einschränkungen der Grundrechte, das Aushalten extremer Ansichten und die typisch deutsche Protestkultur.

Thomas Wolff: Lokalredakteur Darmstadt
Von Thomas Wolff
Lokalredakteur Darmstadt
Der Protest gegen die Schutzmaßnahmen zu Covid-19 nimmt Fahrt auf: Wie hier zuletzt in Frankfurt soll es am heutigen Samstag auch in Darmstadt wieder eine Demo geben. Foto: dpa

Der Protest gegen die Schutzmaßnahmen zu Covid-19 nimmt Fahrt auf: Wie hier zuletzt in Frankfurt soll es am heutigen Samstag auch in Darmstadt wieder eine Demo geben. Foto: dpa

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Fotos
Der Protest gegen die Schutzmaßnahmen zu Covid-19 nimmt Fahrt auf: Wie hier zuletzt in Frankfurt soll es am heutigen Samstag auch in Darmstadt wieder eine Demo geben. Foto: dpa

Der Protest gegen die Schutzmaßnahmen zu Covid-19 nimmt Fahrt auf: Wie hier zuletzt in Frankfurt soll es am heutigen Samstag auch in Darmstadt wieder eine Demo geben. Foto: dpa

Politologe Dirk Jörke. Foto: TU Darmstadt

Politologe Dirk Jörke. Foto: TU Darmstadt

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ZUR PERSON

Dirk Jörke, Jahrgang 1971, arbeitet als Professor für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Technischen Universität Darmstadt. Er forscht zur Geschichte des demokratischen Denkens. Daneben ist Jörke auch publizistisch tätig. Beiträge von ihm sind unter anderem im Magazin "Cicero" und beim Deutschlandfunk erscheinen. Seine jüngste Buchveröffentlichung trägt den Titel: "Die Größe der Demokratie. Über die räumliche Dimension von Herrschaft und Partizipation", Suhrkamp-Verlag, 2019. (two)

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 16.05.2020 um 05:00 Uhr publiziert.
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