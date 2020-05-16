Samstag, 16.05.2020 - 11:02
5 min
Politologe: Darmstadt erwartet die nächste Corona-Demo
Von Thomas Wolff
Lokalredakteur Darmstadt
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ZUR PERSON
Dirk Jörke, Jahrgang 1971, arbeitet als Professor für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Technischen Universität Darmstadt. Er forscht zur Geschichte des demokratischen Denkens. Daneben ist Jörke auch publizistisch tätig. Beiträge von ihm sind unter anderem im Magazin "Cicero" und beim Deutschlandfunk erscheinen. Seine jüngste Buchveröffentlichung trägt den Titel: "Die Größe der Demokratie. Über die räumliche Dimension von Herrschaft und Partizipation", Suhrkamp-Verlag, 2019. (two)
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 16.05.2020 um 05:00 Uhr publiziert.