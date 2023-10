Polizei findet nach Bombendrohung keinen Sprengstoff

Diese richtete sich laut Polizei konkret gegen die Gesamtschule in Hollfeld, es gab keine Polizeieinsätze oder Absagen des Unterrichts an weiteren Schulen. Die Polizei will den Fall aber nicht auf sich beruhen lassen, die Kripo ermittelt demnach mit Hochdruck. Für die Schülerinnen und Schüler in Hollfeld gibt es am Freitag statt des Unterrichts Notbetreuung. Allerdings konnten die meisten Familien laut Polizei rechtzeitig gewarnt werden und sparten sich den Weg zur Schule.