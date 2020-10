Polizei kontrolliert Gaststätten im Ried

Zwei Betreiber missachteten die Schutz-Regeln. Symbolfoto: Florian Ulrich

KREIS BERGSTRASSE - In der Nacht zu Freitag sind im Ried Gaststätten und Spielotheken kontrolliert worden. Laut Polizei wurde bei den Kontrollen festgestellt, dass sich die meisten Betreiber der Lokale an die Vorgaben zum Schutz gegen das Coronavirus, halten. Auch die Sperrzeit soll eingehalten worden sein.

Ausnahmen wurden bei einer Gaststätte in Heppenheim und einer Spielhalle in Lorsch festgestellt werden. Die für die Betreiber geltenden Regeln wurden dort nicht eingehalten. In der Gaststätte missachtete man die Abstandsregeln, das Tragen einer Mund-Nasen-Maske sowie die Datenerhebung von Gästen. Die gleichen Feststellungen konnten auch bei der Spielhalle vorgefunden werden, wobei hier zum Beispiel keine Trennvorrichtungen an den Spielautomaten vorzufinden waren.