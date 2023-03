Polizei: Vermisste Zwölfjährige aus Freudenberg ist tot

Einsatzkräfte der Polizei nahe des Fundorts der Leiche in Freudenberg. (© Roberto Pfeil/dpa)

Einsatzkräfte der Polizei nahe des Fundorts der Leiche in Freudenberg. (© Roberto Pfeil/dpa)

In Südwestfalen wurde seit Samstag eine Zwölfjährige vermisst. Am Sonntagmittag wird dann in einem Waldstück ein weiblicher Leichnam entdeckt.