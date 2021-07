Polizei warnt vor Betrügern im Hochwassergebiet

Im kleinen Ort Schuld im Ahrtal laufen die Auräumungsarbeiten auf Hochtouren. Doch nicht jeder, der sich als Helfer ausgibt, hat wirklich Gutes im Sinn. (Foto: dpa/Thomas Frey)

KOBLENZ/AHRTAL - Die Polizei in Koblenz warnt vor möglichen Betrügern, die im Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz unterwegs sind. An mehreren Orten im Ahrtal seien am Wochenende Personen aufgetaucht, die den Menschen Hilfe bei der Antragstellung für Soforthilfen anbieten.

Die angeblichen Helfer behaupten, sie seien im Auftrag der Kreisverwaltung unterwegs und versuchen von den Menschen sensible Daten wie Kontonummern abzufragen. Laut Polizei hat die Kreisverwaltung Ahrweiler keine Helfer mit einem solchen Auftrag losgeschickt. „Bei den vermeintlichen Helfern könnte es sich um Betrüger handeln, die versuchen, die Not der Flutopfer für Straftaten auszunutzen“, erklärt die Polizei Koblenz in einer Mitteilung. Die Polizei empfiehlt, sich von den angeblichen Beauftragten im Zweifelsfall einen (Dienst-)Ausweis zeigen zu lassen oder bei entsprechendem Verdacht die Polizei zu rufen.

Wer Unterstützung beim Ausfüllen der Anträge sucht, soll sich laut Polizei an die entsprechenden Anlauf- und Informationsstellen vor Ort wenden. Auch Flyer mit Anleitungshilfen liegen dort aus.