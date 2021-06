"Pony-Express" liefert Bücher in Freimersheim aus

Natalie Dernberger (l) und Denise Zink, Mitarbeiterinnen der Gemeindebücherei, mit dem Pony Cisco. Das Team bringt mit Hilfe des Ponys vorab bestellte Bücher zu ihrer Leserschaft. (Foto: Uwe Anspach/dpa)

FREIMERSHEIM - Der Hufschlag eines Ponys lässt immer dienstags die Herzen von Lesern im Süden von Rheinland-Pfalz höher schlagen. Der sechsjährige Konik-Wallach Cisco bringt dann Bücher in Packtaschen zu Klein und Groß in Freimersheim - als "Pony-Express". Die Idee dazu hatte die örtliche Leihbibliothek, als das Haus wegen der Corona-Pandemie schließen musste. Ein Lieferservice auf vier Beinen: Einige im 1.000-Einwohner-Ort Freimersheim hätten das anfangs für etwas verrückt gehalten, sagt Bücherei-Leiterin Denise Zink.



Sie selbst auch. "Aber nachdem wir im Team gesprochen hatten, war uns klar – je verrückter, desto besser. Denn wir wollen den Leuten ja Freude bereiten." Die vergangenen Monate seien überschattet gewesen von negativen Nachrichten. "Die Rückmeldungen zeigen uns, dass man froh ist, mal wieder etwas Schönes zu sehen." Längst werde der tierische Transport auf der Straße angesprochen. "Vor allem Kinder freuen sich, wenn sie das Hufgetrappel hören."

Cisco ist das Pferd von Zinks Tochter Nuria. "Er ist den Sattel gewohnt, da wir gemeinsam Nuria öfter vom Kindergarten abholen", sagt die Büchereichefin. Vor der ersten Tour habe sie ein paar Tage lang geübt, da das Gewicht der Bücher anders verteilt sei als das eines Reiters. "Karotten- und Apfelstückchen haben natürlich bei der Überzeugungsarbeit geholfen", meint sie augenzwinkernd. Cisco sei ein gelehriges Pony und arbeite gerne freiwillig mit.

Bibliotheken während der Pandemie äußerst einfallsreich

Der Deutsche Bibliotheksverband (dbv) freut sich über die Idee. In der Pandemie seien vielerorts Bibliotheken höchst einfallsreich gewesen, wenn es darum gehe, Bücher zu Leserinnen und Lesern zu bringen, betont dbv-Bundesgeschäftsführerin Barbara Schleihagen. So habe es etwa Vorlesestunden im Internet oder kontaktlose Bücherrutschen gegeben - "oder die super Aktion in Freimersheim", sagt sie. "In anderen Ländern haben wir Kamelbibliotheken oder Bootsbibliotheken gesehen, einen Pony-Express aber noch nicht." Bei allen Ideen stehe im Vordergrund: "Das Buch muss zum Leser!"

Der "Pony-Express" hat ein historisches Vorbild. Vor mehr als 150 Jahren stand der Begriff für eine Reiterstafette, die Nachrichten durch die USA transportierte - die damals schnellste Postverbindung in Nordamerika. Und so funktioniert die Pfälzer Variante: Kunden der Leihbibliothek bestellen Bücher vor - und immer dienstags liefern Zink und ihr Team die Druckwerke aus.