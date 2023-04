Porsche aus „Werner“-Rennen soll verkauft werden

Kiel (dpa) - . Der Kieler Kneipenwirt und Galerist Holger „Holgi“ Henze plant den Verkauf seines durch die „Werner“-Comics und Rennen gegen Comiczeichner Rötger Feldmann alias Brösel bekannt gewordenen roten Porsche. „Er steht nur in der Garage, und ich habe immer wenig Zeit, arbeite sehr viel, also wird er ja auch nicht besser“, sagte der 79-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Henze will den legendären Wagen mit H-Zulassung auf der Oldtimer-Messe Techno-Classica in Essen (12.–16. April) ausstellen.