Freitag, 03.04.2020 - 00:00
4 min
Positive Gefühle – trotz Corona-Krise
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HINWEISE IM INTERNET
Das Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) in Mainz ist ein außeruniversitäres Forschungsinstitut innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft, das sich die Erforschung der Resilienz zum Ziel gesetzt hat. Zentrale Anliegen sind es nach eigenen Angaben, „Resilienzmechanismen neurowissenschaftlich zu verstehen, entsprechende Interventionen zur Förderung von Resilienz zu entwickeln und darauf hinzuwirken, Lebens- und Arbeitsumfelder so zu verändern, dass Resilienz gestärkt wird“.
Mit Blick auf die Corona-Pandemie hat das Institut auf seiner Homepage eine Reihe von Hilfestellungen veröffentlicht: Tipps, wie man psychisch stark bleibt, Literaturhinweise, pädagogische Angebote und Empfehlungen zum Umgang mit den psychosozialen Herausforderungen für den onlinegestützten Unterricht während der Schulschließungen.
Infos unter: www.lir-mainz.de
Mit Blick auf die Corona-Pandemie hat das Institut auf seiner Homepage eine Reihe von Hilfestellungen veröffentlicht: Tipps, wie man psychisch stark bleibt, Literaturhinweise, pädagogische Angebote und Empfehlungen zum Umgang mit den psychosozialen Herausforderungen für den onlinegestützten Unterricht während der Schulschließungen.
Infos unter: www.lir-mainz.de
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