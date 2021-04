Post-Covid: „Betroffene fühlen sich nicht ernst genommen“

Die Gesprächspartner

Zur Person: Dr. Fischer



Dr. Elisabeth Friderike Fischer hat Medizin an der Uni Hamburg studiert – sowie an der medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, wo sie 2015 promovierte. Als Assistenzärztin war sie an verschiedenen Kliniken in Deutschland und der Schweiz und befasste sich neben der Akutneurologie unter anderem auch mit neurologischer Frührehabilitation. Seit Mai 2020 ist sie als Fachärztin für Neurologie an der DKD tätig.



Zur Person: Dr. Lukas



Dr. Martina Lukas hat an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz Medizin studiert und an der Klinik II für Kardiologie promoviert. Ihre Weiterbildungszeit absolvierte sie an der Uniklinik Frankfurt. Seit 2003 ist sie Fachärztin für Innere Medizin, seit 2006 Kardiologin. Nachdem sie als Oberärztin unter anderem am St.-Josefs-Hospital tätig war, kam sie 2012 als leitende Oberärztin an die DKD. Seit 2017 ist sie Chefärztin der Inneren Medizin II.