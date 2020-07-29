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Mittwoch, 29.07.2020 - 04:00
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Potsdamer Konferenz 1945: wie Stalin den Westen austrickste

Vor 75 Jahren wird auf Schloss Cecilienhof die Annektierung der deutschen Ostgebiete durchgesetzt und die Vertreibung von Millionen Menschen beschlossen.

Michael Bermeitinger: Lokalredakteur Mainz
Von Michael Bermeitinger
Lokalredakteur Mainz
Der Cecilienhof, ab 1913 von Kaiser Wilhelm II. als Wohnsitz für seinen Sohn Kronprinz Wilhelm erichtet, ist vom 17. Juli bis 2. August 1945 Schauplatz der Potsdamer Konferenz. Foto: igorp1976 - fotolia

Der Cecilienhof, ab 1913 von Kaiser Wilhelm II. als Wohnsitz für seinen Sohn Kronprinz Wilhelm erichtet, ist vom 17. Juli bis 2. August 1945 Schauplatz der Potsdamer Konferenz. (Foto: igorp1976 - fotolia)

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Fotos
Der Cecilienhof, ab 1913 von Kaiser Wilhelm II. als Wohnsitz für seinen Sohn Kronprinz Wilhelm erichtet, ist vom 17. Juli bis 2. August 1945 Schauplatz der Potsdamer Konferenz. Foto: igorp1976 - fotolia

Der Cecilienhof, ab 1913 von Kaiser Wilhelm II. als Wohnsitz für seinen Sohn Kronprinz Wilhelm erichtet, ist vom 17. Juli bis 2. August 1945 Schauplatz der Potsdamer Konferenz. Foto: igorp1976 - fotolia

Der britische Premier Attlee, US-Präsident Truman und der sowjetische Generalissimus Stalin; hinten: US-Admiral Loahy und die Außenminister Bevin (Großbritannien), Byrnes (USA) und Molotow (UdSSR). Foto: Bundesarchiv Bild 183-R86965

Der britische Premier Attlee, US-Präsident Truman und der sowjetische Generalissimus Stalin; hinten: US-Admiral Loahy und die Außenminister Bevin (Großbritannien), Byrnes (USA) und Molotow (UdSSR). Foto: Bundesarchiv Bild 183-R86965

Die Aufteilung des Deutsches Reichs 1945 und die Annektionen.

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