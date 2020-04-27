Montag,
27.04.2020 - 02:00
3 min
Praktische Prüfungen an berufsbildender Schule des DRK
In der Corona-Krise stehen viele Schulen vor der Herausforderung, Prüfungen sicher durchzuführen. Ein Blick in die berufsbildende Schule des DRK-Landesverbandes in Alzey.
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