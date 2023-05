Preisverleihung beim Filmfestival Cannes steht bevor

Cannes (dpa) - . Vor dem Ende der Filmfestspiele in Cannes fehlt ein klarer Favorit für den Hauptpreis Goldene Palme. Einige Filme konnten besonders viele Kritikerinnen und Kritiker überzeugen. Darunter sind die beiden Wettbewerbs-Filme, in denen Sandra Hüller mitspielt. In „The Zone of Interest“ von Jonathan Glazer spielt Hüller die Frau des KZ-Kommandanten Rudolf Höß. „Anatomy of a Fall“ von Justine Triet überzeugte vor allem die französische Kritik. Hüller verkörpert darin die Autorin Sandra, die sich nach dem Tod ihres Manns vor Gericht verantworten muss. Die 45-Jährige hat damit gute Chancen auf den Preis als beste Darstellerin.