Prinz als Zeuge: Harry mit historischer Aussage in London

Der High Court in London, Saal Nummer 15: Im nachtblauen Anzug, mit lichtem rötlichen Haar, nimmt Harry im Zeugenstand Platz. Vor ihm steht ein Bildschirm, auf dem ihm Dokumente angezeigt werden, neben ihm sind Ordner aufgestapelt. In dem länglichen Raum mit Neonlichtern an der Decke ist lediglich ganz hinten Platz für etwa 50 Zuschauer und Journalisten. Harry spricht leise, in einer Pause bitten die Zuhörer, das Mikrofon näher zu schieben, doch der Ton bleibt schlecht. Immer wieder nippt Harry an einem Wasserglas und schenkt sich aus einer Karaffe nach.