Prinz Edward besucht Schule in Berlin

Bei dem „Duke Award“ sollen Jugendliche und junge Erwachsene dazu motiviert werden, Verantwortung zu übernehmen und sich ehrenamtlich zu engagieren. In Deutschland nehmen nach Angaben des deutschen Sitzes des Programms jährlich mehr als 3000 Jugendliche am „Duke Award“ teil. Die Schule am Schillerpark in Berlin-Wedding bietet eine Programm-Teilnahme seit 2017 an, wie der Schulleiter Ronald Fischer am Montag sagte. „Das Programm ist mittlerweile ein fester Bestandteil unserer Schule geworden.“