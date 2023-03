Prinz Harry erscheint erneut bei Anhörung

Prinz Harry vor der Anhörung vor dem Royal Courts Of Justice in London. (© Aaron Chown/PA Wire/dpa)

Prinz Harry vor der Anhörung vor dem Royal Courts Of Justice in London. (© Aaron Chown/PA Wire/dpa)

Aus seiner Verachtung für den Boulevard macht Prinz Harry keinen Hehl. In seiner Autobiografie hat er der „Yellow Press“ eine Mitschuld am Klima im Palast gegeben. Nun will er...