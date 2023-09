Prinz Harry heute zu Besuch in Mainz

London. Am Samstag ist Prinz Harry zu Gast in Mainz und trifft sich dort mit dem Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase. Am Abend wird er als Gast im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF erwartet. Zuvor will Harry die Invictus Games in Düsseldorf eröffnen. Der internationale Sportwettbewerb für verletzte Militärangehörige gilt als Herzensprojekt des Afghanistan-Veteranen. Er wird als Gast an dem Abend auch im Aktuellen Sportstudio des ZDF erwartet.