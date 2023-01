Prinz Harry im TV: Scharfe Worte und Liebesbeteuerungen

London/Los Angeles (dpa) - . Prinz Harry geht vor laufender Kamera in die Offensive. Nur zwei Tage vor der Veröffentlichung seiner Memoiren „Spare“ (deutsch: „Reserve“) packt der 38-Jährige gleich in zwei TV-Interviews aus. Erst stellte er sich den Fragen des britischen Journalisten Tom Bradby, das Interview lief am Sonntagabend beim britischen Sender ITV.