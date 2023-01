Prinz Harry macht Royals Gesprächsangebot

Am Montag soll Harry außerdem noch in der Sendung „Good Morning America“ des Senders ABC zu Wort kommen. Alle Interviews begleiten die Veröffentlichung seines Buchs „Spare“, das ab Dienstag (10. Januar) in Buchläden erhältlich sein soll. In Spanien war er versehentlich bereits am Donnerstag kurzzeitig in einigen Buchläden erhältlich. Britische Medien berichten seitdem über pikante Details der Memoiren.