Prinz Harry über Schilderungen zu Tötungen in Afghanistan

New York (dpa) - . Nach dem Erscheinen seiner Memoiren hat Prinz Harry den britischen Medien vorgeworfen, seine Schilderungen über von ihm getötete Menschen in Afghanistan falsch wiedergegeben zu haben. „Ohne Zweifel ist die gefährlichste Lüge, die sie erzählt haben, dass ich irgendwie mit der Anzahl der Menschen geprahlt habe, die ich in Afghanistan getötet habe“, sagte der 38-Jährige in der am späten Dienstagabend im US-Sender CBS ausgestrahlten Late-Night-Show von Stephen Colbert.