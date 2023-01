Prinz Harry wünscht sich Vater und Bruder zurück

In dem ITV-Interview stellt Harry klar: „Ich will eine Familie, keine Institution“ und resümiert, es habe „niemals so weit kommen müssen“. Doch allzu versöhnlich klingen seine Worte nicht. Er beklagt, dass er und seine Frau Meghan (41) als Bösewichte dargestellt würden und es von anderer Seite „absolut keinen Willen zur Versöhnung“ gegeben habe. Harry beschwert sich auch, es seien Informationen weitergegeben und Gerüchte in die Welt gesetzt worden. Unklar ist, auf wen genau er sich mit seinen Äußerungen bezieht. In der Netflix-Dokumentation hatte er oft den Palastmitarbeitern oder den Boulevardmedien die Schuld für den Familienzwist gegeben - seltener seinem Bruder und Vater. Mit Spannung wird erwartet, ob er in den Memoiren noch weitere konkrete Vorwürfe aufbringt.