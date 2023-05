Prinzessin Kate zeigt sich als Bienenzüchterin

London (dpa) - . Zum Weltbienentag hat sich die britische Prinzessin Kate in voller Schutzausrüstung als Imkerin gezeigt. Der Kensington-Palast in London veröffentlichte am Samstag ein Foto, das die Schwiegertochter von König Charles III. mit Bienenwaben auf ihrem ostenglischen Landsitz Anmer Hall zeigt.