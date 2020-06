Prinzipalin Marie-Luise Mott kämpft um ihr Mundarttheater im Stadtteil Hemshof. Trotz Corona schmiedet die 73-Jährige schon wieder Pläne.

Marie-Luise Mott lässt sich nicht unterkriegen - auch nicht von Corona. Foto: Andrea Döring

LUDWIGSHAFEN. Das Sparschwein mit Königskrone steht gleich neben der Kasse des Theaters "Hemshofschachtel". In beiden herrscht gähnende Leere. Menschenleer sind auch der gemütlich plüschig-rot eingerichtete Theater-Saal und das Foyer, in dem Sitzgruppen wie aus Omas Wohnzimmer zum Platz nehmen und Plaudern einladen. Marie-Luise Mott, der Prinzipalin der "Hemshofschachtel" im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof, und Andreas Assanoff, dem Künstlerischen Leiter des Theaters, geht das Geld aus. Auf der roten Samt-Eckbank im Foyer gleich am Eingang des Kellers im Hinterhaus in der Leuschnerstraße berichten sie über die Sorgen, die die Corona-Pandemie ihnen bereitet. Doch für die 33. Spielzeit des erfolgreichen Theaters schmieden sie trotz Corona bereits Pläne.

"Heiße Bräute machen fette Beute", so heißt das Stück, das sie aufführen wollen, sobald es wieder möglich ist. Mott und Assanoff bereiten dafür gerade einen bis aufs Kleinste ausgetüftelten Überfall auf die Ludwigshafener Stadtsparkasse vor. Alles nur Theater, natürlich. Nicht kriminell, sondern kreativ gehen sie ihre Probleme im wirklichen Leben an. "Einmal im Jahr spielen wir in Forst bei Deidesheim im Freilichttheater, schon seit 18 Spielzeiten", berichtet Mott. Gerade erarbeiten die zwei ein Konzept, wie die Spielzeit mit mehr Auftritten in Forst aussehen könnte. Wie organisiert man das Anstehen beim Kartenkauf? Wie den Gang auf die Toilette? Was gibt es zu essen? Wie sind die Gerichte zu bezahlen und abzuholen? "Die Kreuzungen sind das Problem", schildert Assanoff die Probleme, die zu bedenken sind.

"Ich habe 33 Jahre durchgehalten und immer kämpfen müssen, dann werde ich Corona auch noch schaffen", glaubt Mott. Als junge Frau hat die 73-Jährige sich in Paris in einen Nato-Soldaten verliebt, heiratete ihn und folgte ihm nach Deutschland. In Ludwigshafen hatte die gelernte Schauspielerin ihre ersten Erfolge im Prinzregententheater. Doch schnell wollte sie mehr: "In einem eigenen Theater kann ich machen, was ich will", entschied sie und gründete die "Hemshofschachtel". Jedes Jahr kommen neue Stücke in Pfälzer Mundart auf die Bühne. Wiederholungen mag sie nicht. "Schutzanzüge und Atemmasken hatten wir seit 30 Jahren von einem Stück mit Namen ,Die Hemshofklinik' im Fundus. Habe ich alles aufgehoben, obwohl viele darüber gelacht haben", erzählt sie. Das Stück, dessen Requisiten zumindest die Schauspieler vor Covid 19 schützen könnten, bleibt aber in der Mottenkiste.

Frisch sind nicht nur die Theaterstücke in der "Hemshofschachtel". Mott nutzt die Zeit, während die Zuschauer wegbleiben müssen, zum Frühjahrsputz. "Ich plätte die Tischtücher und Gardinen", erzählt sie. Waschmaschine und Bügelbrett stehen gleich neben der Maske. Die sieht aus wie im Fernsehen. "Das sind die Reste vom Tatort", berichtet Assanoff. Vor drei Jahren wurde das kleine Ludwigshafener Theater durch den Krimi "Babbeldasch" mit Kommissarin Lena Odenthal bundesweit bekannt. "Die ham uns all verstonne", wundert sich Mott über ein Preview in Hamburg. Die flotte Pariserin babbelt perfekt Pälzisch. Sie ist als Tochter eines französischen Besatzungssoldaten in Ludwigshafen geboren, aber schon als Baby mit ihrer Familie nach Frankreich gezogen. Aufs Pfälzische lässt sich die Weltbürgerin mit deutschem Pass jedoch nicht begrenzen. "Wir sind ein Mundart-Theater. Ob Pälzisch oder Plattdütsch, Bayerisch oder Berlinerisch, Schwäbisch oder Schwedisch, Russisch, Polnisch, Türkisch oder Arabisch, wir sind für alles offen", betont sie.

Eher fremd hingegen sind die Formulare, die sie im Moment ausfüllen muss. Doch auch in diesem Bereich kämpfte Mott erfolgreich. Soforthilfe, Unternehmenshilfe und Kurzarbeitergeld für Assanoff erreichte sie. Vor drei Tagen starteten er und Mott auch einen Spendenaufruf. "Von einem Tag auf den anderen brachen die Einnahmen weg. Wenigstens die Miete ist bis Ende Mai bezahlt", berichtet sie. Für sie selbst kommt momentan nur eine Rente von 300 Euro regelmäßig aufs Konto. Gut, dass sie sich wenigstens nicht um ihre Schauspieler Sorgen machen muss. Die sind Amateure und auf die Gagen nicht angewiesen. In guten wie in schlechten Zeiten halten sie zu Mott und Assanoff. "Moi Kinner", nennt Mott sie. "Ich koch, die Kinner kummen zu Besuch", erzählt sie. Irgendwann werden sich die Plätze an den liebevoll gedeckten Tischen im Foyer wieder füllen. Und dann auch das gekrönte Sparschwein und die Kasse der "Hemshofschachtel".