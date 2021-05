Priorisierung für Corona-Impfungen in Hessen wird aufgehoben

Impffortschritt in Hessen

Priorisierungsgruppen 1 und 2 nahezu vollständig geimpft. Bis einschließlich 16. Mai 2021 haben mit 2.328.258 Personen bereits 37 Prozent der hessischen Bevölkerung eine Erstimpfung in den Impfzentren oder bei niedergelassenen Ärzten erhalten. Darüber hinaus haben 639.062 Personen bereits ihre Zweitimpfung erhalten (10,2 Prozent). Insgesamt wurden bereits fast drei Millionen Erst- und Zweitimpfungen in Hessen durchgeführt (genau: 2.967.320).



Von den rund 350.000 in der zentralen Terminvergabe der Impfzentren Registrierten der Priorisierungsgruppe 1 haben rund 348.000 Personen ein Terminangebot erhalten; von den 865.000 registrierten Personen der Priorisierungsgruppe 2 haben fast 853.500 Personen ein Impfterminangebot bekommen. Die Priorisierungsgruppe 1 kann damit als nahezu vollständig abgearbeitet angesehen werden. Bei den verbliebenen rund 2.000 Registrierungen der Gruppe 1 (0,6 Prozent) handelt es sich um erst kürzlich Registrierte, die stets zeitnah ihre Impftermine erhalten. In der Priorisierungsgruppe 2 verbleiben noch 11.500 kürzlich Registrierte (1,3 Prozent), denen ebenfalls zügig ihre Impftermine zugehen. Wer den Gruppen 1 oder 2 angehört und sich aktuell erstmals registriert, erhält ein Terminangebot in maximal sieben Tagen. Aus der Priorisierungsgruppe 3 haben sich bislang 797.000 Personen registriert, von denen rund 288.000 Personen bereits Impftermine erhalten haben.