Privatärzte dürfen ab Montag auch impfen

AUS ALLER WELT - Nach langen und schwierigen Verhandlungen mit dem Bundesgesundheitsministerium dürfen ab 7. Juni auch niedergelassene Privatärzte die Corona-Schutzimpfung anbieten. Laut Privatärztlichem Bundesverband (PVB) können bei diesen nicht nur Privatpatienten, sondern auch gesetzlich oder nicht Versicherte geimpft werden.

Privatärzte brauchen Bestätigung

Privatärzte, die sich an der Impfkampagne beteiligen wollen, benötigen eine schriftliche Bestätigung ihrer jeweiligen Landesärztekammer, dass sie ein niedergelassener Arzt ohne Kassenzulassung sind. Die Authentifizierung bei den Landesärztekammern sei eine der Voraussetzungen, um Impfstoff bestellen zu können. In Rheinland-Pfalz kann die Bescheinigung auch von der für das Meldewesen zuständigen Bezirksärztekammer erstellt werden. Da auch die in den Privatpraxen durchgeführten Impfungen in das Monitoring des Robert-Koch-Instituts einfließen müssen, ist es außerdem notwendig, dass sich die Impfärzte im PVS-Impfportal über die Webseite privat-impft-mit.de registrieren. Laut PVB haben sich bisher knapp 2000 Privatärzte registriert. Der Verband rechnet aber damit, dass es deutlich mehr werden. „Viele hätten noch gar nicht mitbekommen, dass sie nun auch impfen dürfen“, heißt es auf Anfrage dieser Zeitung.

Abgerechnet werden die Impfungen nach der Registrierung über die entsprechenden Kassenärztliche Vereinigung (KV). Auch Privatärzte erhalten – wie alle Kassenärzte – pro Impfung 20 Euro. Wie alle anderen Ärzte müssen auch die Privatärzte den Impfstoff jede Woche bei der Apotheke bestellen – in diesem Fall mit einem blauen Privatrezept. Geliefert wird dieser jeweils am Montagnachmittag oder Dienstagvormittag. Weitere Informationen gibt es auf der Seite pbv-aerzte.de. pbv-aerzte.de