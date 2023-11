Prix Goncourt geht an Jean-Baptiste Andrea

Paris (dpa) - . Der französische Literaturpreis Prix Goncourt geht in diesem Jahr an Jean-Baptiste Andrea. Der 52-Jährige erhält die begehrte Auszeichnung für seinen Roman „Veiller sur elle“ (dt. Pass auf sie auf), wie die Jury in Paris mitteilte. Die Geschichte spielt in Italien im 20. Jahrhundert zur Zeit des Faschismus und handelt von der Beziehung zwischen einem Bildhauer aus der Arbeiterklasse und einer Aristokratin.