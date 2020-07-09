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Donnerstag, 09.07.2020 - 14:57
3 min

Problem-Barde: Auftritt von Xavier Naidoo in Mainz unklar

Noch ist offen, ob der wegen seiner rassistischen Aussagen umstrittene Sänger Xavier Naidoo bei „Summer in the City“ in Mainz auftreten wird. Eine Entscheidung soll bald fallen.

Michael Jacobs: Lokalredakteur Mainz
Von Michael Jacobs
Lokalredakteur Mainz
Bald soll entschieden werden, ob Xavier Naidoo im kommenden Jahr in Mainz auftreten wird. Foto: HBZett.fotocom/Michael Schick

Bald soll entschieden werden, ob Xavier Naidoo im kommenden Jahr in Mainz auftreten wird. (Foto: HBZett.fotocom/Michael Schick)

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