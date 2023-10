Proteste gegen Schließungsplan für Goethe-Institute

Der Aufruf, die Goethe-Institute in Bordeaux, Lille und Straßburg nicht zu schließen, sollte anlässlich der deutsch-französischen Kabinettsklausur in Hamburg am Montag der Bundesregierung, dem Bundestag sowie dem Goethe-Institut zugehen. Die VDFG rief dazu auf, in welt- und europapolitisch schwierigen Zeiten nicht das Fundament zu schwächen, auf dem das friedliche und kooperative Zusammenleben in Europa beruhe - die enge Zusammenarbeit und Verständigung zwischen Deutschen und Franzosen. Kürzungen beim kulturellen Austausch, der Begegnung und dem Spracherwerb seien kein probates Mittel.