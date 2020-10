Proteste gegen Weiterbau der Autobahn 49 bleiben friedlich

Mehr als 5000 Menschen demonstrierten nach Angaben der Organisatoren am Sonntag gegen den Weiterbau der A49. (Foto: Katrina Friese)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HOMBERG/OHM - Im Kampf gegen den Ausbau der Autobahn A49 in Nord- und Mittelhessen haben Umweltschützer bei einer Demonstration am Dannenröder Forst Bund und Land aufgefordert, die Rodung des Waldes sofort zu stoppen. Der Vorsitzende des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND), Olaf Bandt, mahnte am Sonntag zudem schnelle Verhandlung über ein Moratorium für alle neuen Autobahnen in Deutschland an. "Wenn wir unsere Verkehrspolitik klimafreundlich umbauen wollen, müssen wir jetzt damit anfangen und nicht erst weitere wertvolle Wälder roden."

Unter dem Twitteracount @keinea49 schrieben die Aktivisten von rund 5000 Teilnehmern. (Foto: https://twitter.com/keinea49)

Mehr als 5000 Menschen demonstrierten nach Angaben der Organisatoren am Sonntag gegen den Weiterbau der A49, die nach dem Lückenschluss Kassel und Gießen besser miteinander verbinden soll. Die Polizei sprach von 1500 bis 2000 Teilnehmern. Auf Plakaten stand: "Klimaschutz ist kein Verbrechen", "Jeder Baum zählt" und "Keine A49". Zwischenfälle wurden nicht gemeldet. Sowohl die Organisatoren der Demonstration als auch die Polizei sprachen von friedlichen Protesten, an denen auch viele Familien teilnahmen.

Fotos 04.10.2020 - Proteste im Dannenröder Forst Im Kampf gegen den Ausbau der Autobahn A49 in Nord- und Mittelhessen haben Umweltschützer bei einer Demonstration am Dannenröder Forst Bund und Land aufgefordert, die Rodung des Waldes sofort zu stoppen. Foto: Katrina Friese Im Kampf gegen den Ausbau der Autobahn A49 in Nord- und Mittelhessen haben Umweltschützer bei einer Demonstration am Dannenröder Forst Bund und Land aufgefordert, die Rodung des Waldes sofort zu stoppen. Foto: Katrina Friese Im Kampf gegen den Ausbau der Autobahn A49 in Nord- und Mittelhessen haben Umweltschützer bei einer Demonstration am Dannenröder Forst Bund und Land aufgefordert, die Rodung des Waldes sofort zu stoppen. Foto: Katrina Friese Im Kampf gegen den Ausbau der Autobahn A49 in Nord- und Mittelhessen haben Umweltschützer bei einer Demonstration am Dannenröder Forst Bund und Land aufgefordert, die Rodung des Waldes sofort zu stoppen. Foto: Katrina Friese Im Kampf gegen den Ausbau der Autobahn A49 in Nord- und Mittelhessen haben Umweltschützer bei einer Demonstration am Dannenröder Forst Bund und Land aufgefordert, die Rodung des Waldes sofort zu stoppen. Foto: ank Im Kampf gegen den Ausbau der Autobahn A49 in Nord- und Mittelhessen haben Umweltschützer bei einer Demonstration am Dannenröder Forst Bund und Land aufgefordert, die Rodung des Waldes sofort zu stoppen. Foto: ank Im Kampf gegen den Ausbau der Autobahn A49 in Nord- und Mittelhessen haben Umweltschützer bei einer Demonstration am Dannenröder Forst Bund und Land aufgefordert, die Rodung des Waldes sofort zu stoppen. Foto: Günther Krämer Im Kampf gegen den Ausbau der Autobahn A49 in Nord- und Mittelhessen haben Umweltschützer bei einer Demonstration am Dannenröder Forst Bund und Land aufgefordert, die Rodung des Waldes sofort zu stoppen. Foto: Günther Krämer Im Kampf gegen den Ausbau der Autobahn A49 in Nord- und Mittelhessen haben Umweltschützer bei einer Demonstration am Dannenröder Forst Bund und Land aufgefordert, die Rodung des Waldes sofort zu stoppen. Foto: Günther Krämer Im Kampf gegen den Ausbau der Autobahn A49 in Nord- und Mittelhessen haben Umweltschützer bei einer Demonstration am Dannenröder Forst Bund und Land aufgefordert, die Rodung des Waldes sofort zu stoppen. Foto: Günther Krämer Im Kampf gegen den Ausbau der Autobahn A49 in Nord- und Mittelhessen haben Umweltschützer bei einer Demonstration am Dannenröder Forst Bund und Land aufgefordert, die Rodung des Waldes sofort zu stoppen. Foto: Günther Krämer Im Kampf gegen den Ausbau der Autobahn A49 in Nord- und Mittelhessen haben Umweltschützer bei einer Demonstration am Dannenröder Forst Bund und Land aufgefordert, die Rodung des Waldes sofort zu stoppen. Foto: Günther Krämer Im Kampf gegen den Ausbau der Autobahn A49 in Nord- und Mittelhessen haben Umweltschützer bei einer Demonstration am Dannenröder Forst Bund und Land aufgefordert, die Rodung des Waldes sofort zu stoppen. Foto: Günther Krämer Im Kampf gegen den Ausbau der Autobahn A49 in Nord- und Mittelhessen haben Umweltschützer bei einer Demonstration am Dannenröder Forst Bund und Land aufgefordert, die Rodung des Waldes sofort zu stoppen. Foto: Günther Krämer 14

Am Dannenröder Forst sollen ebenso wie im Herrenwald bei Stadtallendorf mehrere Hektar Bäume für das Verkehrsprojekt gefällt werden. Dagegen protestieren Klima- und Umweltschützer mit Waldbesetzungen. Sie verschanzten sich dafür auch in Baumhäusern sowie auf Plattformen und kletterten auf Bäume, um die Abholzungen zu verhindern. Im Herrenwald hatte die Polizei zuletzt mit einem Großaufgebot die Arbeiten gesichert und Baumhäuser geräumt. Dabei kam es auch immer wieder zu Handgreiflichkeiten und vorläufigen Festnahmen.

Am Wochenende gab es keine Rodungs- und Räumarbeiten. Die Projektgesellschaft Deges hatte die Entscheidung mit Blick auf die geplanten Demonstrationen begründet. Am Samstag waren Aktivisten von Kassel aus über einen bereits fertiggestellten Abschnitt der Autobahn bis zum Dannenröder Forst geradelt, um gegen das Projekt zu demonstrieren. Auseinandersetzungen oder Festnahmen gab es nicht. Am Sonntag gab es den Angaben zufolge ebenfalls eine Fahrrad-Demo. Danach folgten eine große Kundgebung sowie Waldspaziergänge.

PROTESTE GEHEN WEITER Die Proteste gegen den Ausbau der Autobahn A49 in Nord- und Mittelhessen gehen weiter. Sobald die Rodungen des Waldes für den Bau der Strecke am Montag wieder starten, wird es nach der Ankündigung von Umweltschützern erneut Besetzungen und Aktionen geben. Am Wochenende waren die Arbeiten an der A49 eingestellt worden. Bei einer großen Demonstration am Dannenröder Forst bei Homberg/Ohm hatten stattdessen zahlreiche Klima- und Umweltschützer friedlich gegen das Verkehrsprojekt protestiert.

Die A49 soll nach dem Lückenschluss Kassel und Gießen direkter miteinander verbinden. Im Dannenröder Forst bei Homberg/Ohm sowie im Herrenwald bei Stadtallendorf, wo die Rodungen vergangene Woche bereits begonnen hatten, sollen mehrere Hektar Wald für das Verkehrsprojekt gefällt werden.

Neben dem BUND hatten auch die Initiative Campact und Fridays for Future sowie die Naturfreunde Deutschlands und das Aktionsbündnis "Keine A49" zu den Protesten aufgerufen. Sie forderten eine grundlegende Verkehrswende. Statt das Geld für die Autobahn zu verwenden und dafür den Wald zu zerstören, sollte besser in den Ausbau des ÖPNV investiert werden.

Die Grünen fordern, bei Planungen für Autobahnen und Bundesstraßen grundsätzlich zu prüfen, ob diese notwendig und mit Klimazielen vereinbar sind. Zudem spricht sich die Partei gegen den umstrittenen Weiterbau der Autobahn 49 in Hessen aus. "Der Weiterbau der A49 ist verkehrspolitisch, umweltpolitisch und klimapolitisch falsch", erklärten die Grünen am Sonntag auf Twitter. "Wir brauchen eine andere Verkehrspolitik", sagte die Parteivorsitzende Annalena Baerbock der "Süddeutschen Zeitung".

Trotz der Proteste der A49-Gegner befinden sich die Arbeiten an der Autobahn nach Angaben der Projektgesellschaft Deges im Plan. In den ersten beiden Tagen seien Bäume auf einer Fläche von vier bis fünf Hektar im Herrenwald bei Stadtallendorf gefällt worden. Die Umweltschützer kündigten derweil weitere Proteste und Aktionen an, sobald die Arbeiten an diesem Montag wieder starten.

Kommentare