Prozess gegen Bushidos Ex-Manager zieht sich weiter

Mit einem Urteil werde noch in diesem Jahr gerechnet, erklärte einer der Verteidiger des Hauptangeklagten Arafat A.-Ch. am Rande. Mit Spannung wird am nächsten Prozesstag am 26. Juli die Befragung eines Gutachters zu einem Audiomitschnitt erwartet. Umstritten ist, ob das Tondokument echt ist.