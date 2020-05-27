Mittwoch, 27.05.2020 - 04:45
4 min
Prozess um Bluttat von Wetzlar startet
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
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Aufwendiger Prozess
- Bereits vor dem Auftakt an diesem Donnerstag ist klar, dass es sich um einen aufwendigen Mordprozess handeln wird. Das lassen nicht nur die angesetzten zwölf Verhandlungstage erahnen.
- Vor besonderen Herausforderungen steht das Schwurgericht in Limburg auch wegen der Corona-Krise. Um die Abstandsregeln von 1,50 Metern einhalten zu können, wird der Gerichtssaal mit Plexiglasscheiben präpariert. Das gilt für die Richterbank, auf der neben den drei Berufsrichtern zwei Laienrichter Platz nehmen müssen genauso wie für die Trennung der drei Angeklagten und ihrer Anwälte auf der Anklagebank.
- Im Saal sind lediglich vier zuvor akkreditierte Medienvertreter zugelassen, weitere sieben können den Prozess in einem Nebenraum mittels Tonübertragung verfolgen.
- Vor besonderen Herausforderungen steht das Schwurgericht in Limburg auch wegen der Corona-Krise. Um die Abstandsregeln von 1,50 Metern einhalten zu können, wird der Gerichtssaal mit Plexiglasscheiben präpariert. Das gilt für die Richterbank, auf der neben den drei Berufsrichtern zwei Laienrichter Platz nehmen müssen genauso wie für die Trennung der drei Angeklagten und ihrer Anwälte auf der Anklagebank.
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