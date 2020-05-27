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Mittwoch, 27.05.2020 - 04:45
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Prozess um Bluttat von Wetzlar startet

Nach dem Mord an dem Kreuznacher Gastronomen Hasan Yildiz 2019 müssen sich drei Familienangehörige wegen Mordes und versuchten Mordes verantworten. Ihr Motiv ist noch unbekannt.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Blumen und Kerzen vor dem Restaurant des ermordeten Hasan Yildiz in Bad Kreuznach. Archivfoto: Frederik Voss

Blumen und Kerzen vor dem Restaurant des ermordeten Hasan Yildiz in Bad Kreuznach. (Archivfoto: Frederik Voss)

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Aufwendiger Prozess
- Bereits vor dem Auftakt an diesem Donnerstag ist klar, dass es sich um einen aufwendigen Mordprozess handeln wird. Das lassen nicht nur die angesetzten zwölf Verhandlungstage erahnen.
- Vor besonderen Herausforderungen steht das Schwurgericht in Limburg auch wegen der Corona-Krise. Um die Abstandsregeln von 1,50 Metern einhalten zu können, wird der Gerichtssaal mit Plexiglasscheiben präpariert. Das gilt für die Richterbank, auf der neben den drei Berufsrichtern zwei Laienrichter Platz nehmen müssen genauso wie für die Trennung der drei Angeklagten und ihrer Anwälte auf der Anklagebank.
- Im Saal sind lediglich vier zuvor akkreditierte Medienvertreter zugelassen, weitere sieben können den Prozess in einem Nebenraum mittels Tonübertragung verfolgen.
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