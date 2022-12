Prozessbeginn wegen versuchten Mordes an Ex-Frau

Hamburg (dpa) - . In einem Prozess wegen versuchten Mordes und Vergewaltigung hat der Angeklagte vor dem Hamburger Landgericht zunächst geschwiegen. Ihr Mandant werde zunächst keine Angaben machen, sagte dessen Verteidigerin am Dienstag, es sei jedoch eine längere Einlassung geplant. Dann werde sich der 29-Jährige auch ausführlich zu seinem Leben äußern. Am ersten Prozesstag wurden zunächst die Anklage verlesen und mehrere Notrufe vom Tatmorgen vorgespielt.