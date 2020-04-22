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Mittwoch, 22.04.2020 - 01:00
4 min

Psychotherapie in Corona-Zeiten

Der Wormser Psychotherapeut Thomas Stern arbeitet jetzt auch mit Videositzungen. Seine Erfahrungen sind gemischt. Auf manche seiner Patienten wirkt sich die Krise sogar positiv aus.

Psychotherapeut Thomas Stern hält derzeit auch Therapiesitzungen über sein Tablet. Foto: BilderKartell/Andreas Stumpf

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ZUR PERSON

Thomas Stern ist Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.

Etwa 80 Prozent der Therapiesitzungen laufen weiterhin normal, die Patienten kommen also wie gewohnt in die Praxis. Seit Corona arbeitet Stern auch mit Video- oder Telefonschalten, die jeweils zehn Prozent ausmachen.

In Worms und Umgebung arbeiten momentan 35 Psychotherapeuten

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Aus aller Welt Ort Rheinland-pfalz Worms,-kreisfreie-stadt Worms,-stadt Worms
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