Mittwoch, 22.04.2020 - 01:00
4 min
Psychotherapie in Corona-Zeiten
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ZUR PERSON
Thomas Stern ist Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.
Etwa 80 Prozent der Therapiesitzungen laufen weiterhin normal, die Patienten kommen also wie gewohnt in die Praxis. Seit Corona arbeitet Stern auch mit Video- oder Telefonschalten, die jeweils zehn Prozent ausmachen.
In Worms und Umgebung arbeiten momentan 35 Psychotherapeuten
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