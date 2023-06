Punk, Party und Protest - Große 80er-Schau in Karlsruhe

Die „Erlebnisausstellung“ startet mit einer riesigen bunten Themenwand. Sie bietet mit Beispielen aus Musik, Mode, Freizeit, Wohnen und Technik viel für's Auge - und zugleich interessante Einblicke in das Leben in West und Ost. So erfährt der Besucher, dass es Hausbesetzer in beiden Teilen Deutschlands gab - wenn auch mit anderem Vorzeichen. Während die einen den Abriss von alten Häusern für neue Immobilien verhindern wollten, sorgten sich die anderen um bröckelnde Gebäude wegen ausbleibender Sanierung.