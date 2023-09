„Pure Freude“: Eva Brockmann ist neue Deutsche Weinkönigin

Die Deutsche Weinkönigin wirbt seit 1949 für die Branche. Bis 1999 galten die Bedingungen, dass die Kandidatinnen ledig sein und aus einer Winzerfamilie stammen mussten. Insgesamt gibt es in Deutschland 13 Weinanbaugebiete, das größte ist Rheinhessen vor der Pfalz. Etwa ein Achtel des Weins aus deutschem Anbau geht in den Export, dies waren im vergangenen Jahr 118 Millionen Liter. Die größten Erlöse erzielte man in den USA sowie in Norwegen und in den Niederlanden.