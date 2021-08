Quarantäne für ganze Schulklassen nach den Sommerferien?

So geht es nach den Ferien weiter

. Um das Infektionsrisiko an den Schulen möglichst gering zu halten, werden die Corona-Regeln in Hessen in den ersten zwei Wochen nach den Sommerferien verschärft. Demnach müssen Schülerinnen und Schüler dreimal und nicht wie bisher nur zweimal pro Woche einen Schnelltest machen. Die Maskenpflicht gilt für diesen Zeitraum auch am Platz während des Unterrichts.



. In Rheinland-Pfalz gilt für Schüler bisher, dass sie zwei Corona-Tests pro Woche machen müssen, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können. Diese Testungen werden nach den Sommerferien zunächst zwei Wochen lang fortgeführt. Danach soll es Tests für Kinder und Jugendliche für den Schulbesuch vorerst nur bei konkreten Anlässen geben - etwa wenn Infektionen auftreten. Steigt aber beispielsweise die Inzidenz in einer Region, könnte auch wieder ohne Anlass getestet werden.