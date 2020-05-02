Samstag,
02.05.2020 - 03:00
3 min
Quarantäne-Tagebuch auf Facebook
Michael Kohn und seine Familie befinden sich in Quarantäne. Der Beigeordnete der Ortsgemeinde Wöllstein möchte mit seinen Berichten andere Leute in Corona-Zeiten sensibilisieren.
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