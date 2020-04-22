Mittwoch,
22.04.2020 - 02:00
2 min
Quarantäne zahlt sich in der Metropolregion aus
Polizei registriert in Mannheim und Heidelberg weniger Wohnungseinbrüche und Ladendiebstähle.
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