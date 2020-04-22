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Mittwoch, 22.04.2020 - 02:00
2 min

Quarantäne zahlt sich in der Metropolregion aus

Polizei registriert in Mannheim und Heidelberg weniger Wohnungseinbrüche und Ladendiebstähle.

Von Wolf Goldschmitt
Die Zahl der Wohnungseinbrüche geht stark zurück, weil die Bewohner tagsüber im Haus bleiben. Archivfoto: Gina Sanders

Die Zahl der Wohnungseinbrüche geht stark zurück, weil die Bewohner tagsüber im Haus bleiben. (Archivfoto: Gina Sanders)

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