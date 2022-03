Queen-Sohn ohne Skandale: Prinz Edward feiert Geburtstag

Prinz Edward, Graf von Wessex, wird 58. (Bild: dpa) (Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

London - Der jüngste Sohn der Queen, Prinz Edward, ist 58 Jahre alt geworden. „Wir wünschen dem Graf von Wessex alles Gute zum Geburtstag“, hieß es am Donnerstag auf dem offiziellen Twitter-Account des britischen Königshauses zu einem Foto des Royals.

Edward und seine Frau Sophie, die Gräfin von Wessex, werden im April nach Antigua und Barbuda, Grenada und einige andere kleinere Commonwealth-Staaten reisen, um anlässlich des 70-jährigen Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. die Monarchie zu repräsentieren. Das Paar gilt als bodenständig und soll im engen Kontakt zur Queen stehen. Seit Prinz Andrew (62), Edwards älterer Bruder, von den öffentlichen Aufgaben ausgeschlossen wurde, spielt Edward eine etwas größere Rolle in der Öffentlichkeit. Beobachter rechnen sogar damit, dass er zum sogenannten „Counsellor of State“ ernannt werden könnte - also als Mitglied der Familie, das die Queen als Staatsoberhaupt offiziell vertreten darf. Bislang haben sowohl Andrew als auch Prinz Harry noch diesen Rang inne, obwohl beide nicht mehr aktiv für das britische Königshaus in Erscheinung treten.

Prinz Edward ist das einzige Kind der Queen, das sich nicht hat scheiden lassen. Auch größere Skandale um Edward sind nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220310-99-464447/3